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بعد استبدال اللاعب المصري في مباراة تشيلسي وليفربول أمس

أزمة بين محمد صلاح وكلوب وجماهير الاتحاد تتدخل

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
أزمة بين محمد صلاح وكلوب وجماهير الاتحاد تتدخل
المواطن - محمد سمعه

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أُثيرت أزمة بين المصري محمد صلاح والمدرب الألماني يورجن كلوب وذلك بعد استبدال صلاح في مباراة تشيلسي ضد ليفربول أمس في الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي موسم 2023/ 2024.

وكان صلاح بدا غاضبًا أثناء خروجه من الملعب ورفض مصافحة المدرب كلوب في المباراة، مما أثار جدل حول وجود أزمة بينهما.

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المدرب الألماني علق على الواقعة قائلًا بعد المباراة: “لست متضايقًا من صلاح وأتفهم تمامًا ما فعله، لأنه كان يريد تحقيق رقم قياسي وتسجيل هدف في المباراة الافتتاحية ليكون فعلها للموسم السابع على التوالي، ولكن هذا لا يهمني، أردنا الاستقرار في المباراة وضخ دماء جديدة في الفريق”.

كلوب يعلق على تصرف محمد صلاح

وتابع كلوب: “رد فعل صلاح كان طبيعيًّا بالنسبة لي ولو كان أظهر أي رد فعل غير الذي أظهره لكنت شككت في الأمر، ما فعله صلاح طبيعيًّا ولا أشعر بالضيق بسبب تصرفه”.

محمد صلاح - يورجن كلوب - تشيلسي ضد ليفربول

مطلب جماهير الاتحاد

جماهير نادي الاتحاد تدخلت عبر منصة “إكس” ودشنت وسمًا بعنوان “هات صلاح” حيث طالبت إدارة الاتحاد بالتحرك وضم صلاح قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبعد مباراة تشيلسي وليفربول، فشل صلاح ولأول مرة منذ انضمامه إلى ليفربول في التسجيل في المباراة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي كما أن صلاح وبعد صناعته هدف اللاعب الكولومبي لويس دياز قد يكون ساهم في كل الجولات الافتتاحية في الدوري الإنجليزي.

وفي المباراة، وكان الكولومبي لويس دياز افتتح التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة الـ 18 بعد تمريرة متقنة من المصري محمد صلاح.

وعاد صلاح بعدها ليسجل الهدف الثاني لـ الريدز لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ونجح تشيلسي بعد ذلك في إحراز هدف التعادل عبر الفرنسي أكسيل ديساسي في الدقيقة الـ 38.

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