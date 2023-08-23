أزمة بين نونو سانتو وبنزيما!

أُثيرت حالة من الجدل بشأن علاقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، والمدير الفني البرتغالي نونو سانتو، وسط أنباء عن وجود أزمة بين الطرفين مؤخرًا.

بنزيما لا يُناسب طريقة نونو سانتو

وأكدت “الشرق الأوسط”، اليوم الاثنين أن العلاقة متوترة بين نونو سانتو وبنزيما، خاصة أن المدرب البرتغالي أوضح أن النجم الفرنسي لا يُناسب طريقته في اللعب، كما أنه لم يطلب التعاقد معه هذا الصيف.

كما أخبر بنزيما المفاوض السعودي الذي أقنعه بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عدم ارتياحه، وشعوره بمعاملة بطريقة غير احترافية من نونو سانتو، الأمر الذي يُشير إلى احتمالية حدوث أزمة بينهما.

وطلب كريم بنزيما بالحصول على شارة القيادة أمام اللاعبين، وذلك نظرًا لخبرته الكبيرة في الملاعب، وكونه نجم الفريق، حسبما فهم ذلك، إلا أن نونو سانتو رفض، واختار البرازيلي روماينيو ثم أحمد شراحيلي.

وأبدى كريم بنزيما، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، غضبه من هذه الأمور، واجتمع مع المفاوض السعودي، وطالبه بإيجاد حل للمشكلات التي تواجهه مع المدرب البرتغالي.

تألق كريم بنزيما

وظهر كريم بنزيما بشكل مميز مع الاتحاد في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وسجل 3 أهداف وصنع آخر، إلا أنه لم يترك بصمته مع العميد في دوري روشن السعودي حتى الآن، حيث شارك أمام الرائد والطائي، ولم يهز الشباك.