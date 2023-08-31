أزمة عانى منها كاراسكو في صغره

أصبح اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو نجم أتلتيكو مدريد قريبًا من الانتقال لنادي الشباب، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

النجم البلجيكي صاحب الـ 29 عامًا بدأ مسيرته في صفوف ديجيم سبورت البلجيكي خلال الفترة من 2001 حتى 2005 ثم لعب مع نادي جنك البلجيكي خلال الفترة من 2005 إلى 2010.

مسيرة كاراسكو

ولعب النجم البلجيكي مع نادي موناكو الفرنسي خلال الفترة من 2012 إلى 2015 في الفريق الأول، ثم لعب لأتلتيكو مدريد الإسباني أول مرة خلال الفترة من 2015 إلى 2018، ثم لعب لنادي داليان الصيني خلال الفترة من 2018 إلى 2020، ثم عاد مجددًا لنادي أتلتيكو مدريد في 2020.

الأزمة التي واجهها في طفولته

كاراسكو وُلد في 4 سبتمبر من عام 1993 في مدينة فيلفورد البلجيكية لأب برتغالي وأم إسبانية، حيث عانى اللاعب من انفصال والده عن والدته لتقوم الأم بتربيته هو وشقيقه مايلان.

وفاز النجم البلجيكي بـ 3 ألقاب في مسيرته، بواقع لقب في الدوري الفرنسي مع موناكو موسم 2012/ 2013، وفاز بلقبين مع أتلتيكو مدريد وهما “الدوري الإسباني والدوري الأوروبي”.

وشارك مع منتخب بلجيكا في مونديال 2018 بروسيا.

وكان الإعلامي تركي الغامدي والناقد الحصري لـ برنامج “أكشن مع وليد” قال عن صفقة النجم البلجيكي: “ضربة معلم وإضافة كبيرة للفريق، هاتوا اللي بعده”.

ويسعى نادي الشباب لتدعيم صفوفه بأفضل الصفقات وذلك من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي في بطولة دوري روشن وكأس الملك.