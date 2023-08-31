إعصار إيداليا يبتلع منزلًا في فلوريدا ولقطات توثق نقل مواطنة بطائرة الإخلاء الطبي من بولندا إلى السعودية اليابان تزيد قدراتها العسكرية لمواجهة تهديدات الصين وكوريا الشمالية أزمة عانى منها كاراسكو في صغره 22 مليار ريال حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المنافسات الحكومية عام 2022 وزير الصناعة: نستهدف أن تكون السعودية شريكًا أساسيًّا لتوريد المعادن في العالم الشركات تستغل قرار رصد مخالفات التأمين برفع الأسعار ومطالب بالرقابة توقعات برياح وأتربة على الشرقية غدًا المجلس العسكري يأمر الشرطة بطرد السفير الفرنسي في النيجر السعودية تلبي نداء استغاثة من سفينة تحمل علم إيران في البحر الأحمر
أصبح اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو نجم أتلتيكو مدريد قريبًا من الانتقال لنادي الشباب، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.
النجم البلجيكي صاحب الـ 29 عامًا بدأ مسيرته في صفوف ديجيم سبورت البلجيكي خلال الفترة من 2001 حتى 2005 ثم لعب مع نادي جنك البلجيكي خلال الفترة من 2005 إلى 2010.
ولعب النجم البلجيكي مع نادي موناكو الفرنسي خلال الفترة من 2012 إلى 2015 في الفريق الأول، ثم لعب لأتلتيكو مدريد الإسباني أول مرة خلال الفترة من 2015 إلى 2018، ثم لعب لنادي داليان الصيني خلال الفترة من 2018 إلى 2020، ثم عاد مجددًا لنادي أتلتيكو مدريد في 2020.
كاراسكو وُلد في 4 سبتمبر من عام 1993 في مدينة فيلفورد البلجيكية لأب برتغالي وأم إسبانية، حيث عانى اللاعب من انفصال والده عن والدته لتقوم الأم بتربيته هو وشقيقه مايلان.
وفاز النجم البلجيكي بـ 3 ألقاب في مسيرته، بواقع لقب في الدوري الفرنسي مع موناكو موسم 2012/ 2013، وفاز بلقبين مع أتلتيكو مدريد وهما “الدوري الإسباني والدوري الأوروبي”.
وشارك مع منتخب بلجيكا في مونديال 2018 بروسيا.
وكان الإعلامي تركي الغامدي والناقد الحصري لـ برنامج “أكشن مع وليد” قال عن صفقة النجم البلجيكي: “ضربة معلم وإضافة كبيرة للفريق، هاتوا اللي بعده”.
ويسعى نادي الشباب لتدعيم صفوفه بأفضل الصفقات وذلك من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي في بطولة دوري روشن وكأس الملك.