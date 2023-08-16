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أكدت السلطات أن الأمر يتصل بكمية محدودة

أزمة في المغرب بسبب البطيخ والبرلمان يتدخل

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ مساءً
أزمة في المغرب بسبب البطيخ والبرلمان يتدخل
المواطن - فريق التحرير

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تسبب اكتشاف مبيدات زراعية ضارة في شحنة من البطيخ الأحمر في أحد أسواق المغرب في موجة من القلق في البلاد، بشأن معايير السلامة الصحية في الإنتاج الزراعي، لكن السلطات أكدت أن الأمر يتصل بكمية محدودة.

بقايا مبيدات ضارة

وبحسب وسائل إعلام محلية، سحبت مجموعات تجارية بمدينة أغادير جنوبي المغرب، كميات من البطيخ من متاجرها ومستودعاتها، إثر تحذير من المكتب الوطني للسلامة الصحية المعروف اختصارا بـأونسا، يفيد بوجود بقايا مبيدات ضارة في عينة من هذه الفاكهة.

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ويعد البطيخ الأحمر أو الدلاح كما يطلق عليه محليًا، من الفواكه التي يقبل عليها المغاربة، نظرا لقيمته الغذائية العالية إلى جانب سعره الذي لا يتجاوز 5 دراهم للكيلوغرام الواحد (0.5 دولار).

في البرلمان

ووصل القلق من البطيخ الملوث إلى البرلمان المغربي، إذ وجه  النائب عن حزب الحركة الشعبية نبيل الدخش سؤالا كتابيًا لوزير الزراعة محمد الصديقي، عن أوجه المراقبة المتبعة في استعمال المبيدات الضارة بالصحة وكذلك المنتجات الزراعية المعروضة للبيع.

وفي السياق ذاته، طالب فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، واستدعاء وزير الزراعة لتحديد مسؤوليات تسويق البطيخ الملوث.

عصير البطيخ

ويطالب عدد من المدافعين عن حقوق المستهلك بضرورة تشديد الرقابة الصحية على إنتاج المواد الزراعية، ومعاقبة من يثبت استخدامه للمبيدات التي تشكل خطرًا على الصحة، مع مراقبة استعمال المبيدات المرخصة بالكميات الموصى بها.

ويشدد نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك في أغادير الكبير الشافعي، أن هذه المبيدات تشكل خطرًا حقيقيًا على صحة المستهلك، ويمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة.

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