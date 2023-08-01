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العميد يعاني في خط الوسط قبل مواجهة الشرطة غدًا

أزمة لـ الاتحاد بسبب فابينيو وكانتي وطارق حامد

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٠ مساءً
أزمة لـ الاتحاد بسبب فابينيو وكانتي وطارق حامد
المواطن - محمد سمعه

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يعاني الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد من غيابات في خط الوسط، وذلك بسبب إصابة كل من المصري طارق حامد والفرنسي نغولو كانتي مع احتمالية غياب البرازيلي فابينيو عن مباراة الشرطة العراقي غدًا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

غياب منتظر لـ الثلاثي

وكان طارق حامد تعرض لإصابة في الجانب الأيمن الوجه خلال مباراة الاتحاد والصفاقسي التونسي أول أمس الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، كما أن كانتي يُعاني حاليًا من إنفلونزا حادة تغيب بسببها عن مباراة الصفاقسي التونسي في الجولة الثانية، كذلك انضم فابينيو للاتحاد أمس الاثنين، ومن الصعب اللحاق والدخول في القائمة الأساسية لمباراة الشرطة العراقي، كون اللاعب البرازيلي لم يخض حتى الآن أي تدريبات تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو.

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طارق حامد
حامد

يذكر أن طارق حامد كان طمأن جماهير الاتحاد على إصابته ناشرًا صور له بعد إجرائه عملية جراحية في الوجه عبر موقع ” إكس” قائلًا:  “لحظة ممكن تغير كل حاجة.. أنا بخير الحمد لله”، وذلك بعد إعلان نادي الاتحاد عن خضوعه لعملية جراحية ناجحة”.

وأُصيب حامد، في لقاء الصفاقسي بعد ركله في الوجه من قبل اللاعب حسين علي جاسم، ليتعرض لإصابة دامية، ويحصل لاعب الصفاقسي التونسي على بطاقة حمراء مباشرة، بعدما قام الحكم باللجوء إلى تقنية الفيديو.

كانتي - الاتحاد والترجي
كانتي

تفاصيل صفقة فابينيو

وفي سياق آخر، وقع فابينيو على عقد الانضمام للعميد لمدة 3 مواسم بحضور أنمار الحائلي رئيس النادي وأحمد كعكي نائب رئيس النادي.

ويُعد نجم ليفربول السابق هو رابع صفقة أجنبية يجريها الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ضم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي واللاعب البرتغالي جوتا.

وقبل إتمام الصفقة، كان خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أكد عبر حسابه الخاص على موقع “إكس”، أن فابينيو اجتاز الفحص الطبي كلاعب في صفوف الاتحاد بنجاح يوم الجمعة الماضية.

وكانت المفاوضات بين ليفربول والاتحاد قد عادت إلى مسارها الصحيح، وتجددت المحادثات بين الأطراف مؤخرًا، بعدما كانت قد وصلت لطريق مسدود نتيجة اختلاف الناديين على شروط الدفع.

فابينيو لاعب الاتحاد

 

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