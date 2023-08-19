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أصفر الرياض خسر أول مباراتين بدوري روشن

أزمة لـ النصر قبل منافسات دوري أبطال آسيا

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٢ مساءً
أزمة لـ النصر قبل منافسات دوري أبطال آسيا
المواطن - محمد سمعه

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أثار نادي النصر، قلق عشاقه وذلك قبل مواجهة فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي مساء الثلاثاء المقبل في دور الإقصائيات بـ دوري أبطال آسيا.

خسارتان متتاليتان في الدوري

أصفر الرياض تعرض للهزيمة الثانية تواليًا في بطولة دوري روشن السعودي حيث خسر في الجولة الأولى ضد نادي الاتفاق، وفي الجولة الثانية خسر بالأمس أمام نادي التعاون.

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ومع الصفقات القوية التي تعاقد معها النصر لكن يبدو أن الفريق لايزال يُعاني بسبب عدم الانسجام بين اللاعبين.

حول هذه الجزئية قال الناقد الرياضي طلحة أحمد: ” التعاون استحق الفوز لأنه كان الأفضل في كل شيء، والنصر دفاعيًا كان سيئًا وضغطه كان باهتًا، تسرع لاعبي النصر كان سببًا في الخسارة”.

أما الإعلامي الرياضي محمد العنزي فقال: “التعاون حقق الفوز لأنه يستحق، وخسارة النصر فضيحة إن جاز التعبير، والفريق بحاجة لمدافع”.

النصر ضد التعاون - دوري روشن

ويبحث نادي النصر عن إرضاء طموحات جماهير والتتويج بأكبر قدر ممكن من البطولات في الموسم الحالي بعد ضم العديد من الصفقات الجيدة مثل البرازيلي أليكس تيليس والإيفواري سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والسنغالي ساديو ماني.

وينافس النصر على بطولات دوري روشن، دوري أبطال آسيا، كأس الملك، كأس السوبر السعودي، كما خسر الفرصة في الفوز بلقب دوري روشن الموسم الماضي في الجولة قبل الأخيرة لصالح نادي الاتحاد الذي تُوج باللقب وسيمثل السعودية في منافسات كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في الرياض.

النصر وشباب الأهلي بـ دوري أبطال آسيا

وسيواجه النصر فريق شباب الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.

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