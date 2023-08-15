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تعرض لها في مباراة الأخدود

أزمة لـ نادي الشباب بعد إصابة حسان تمبكتي

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ مساءً
أزمة لـ نادي الشباب بعد إصابة حسان تمبكتي
المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن نادي الشباب قد يواجه أزمة في الفترة المقبلة، وذلك بسبب إصابة المدافع حسان تمبكتي في مباراة الأخدود أمس في الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023/2024.

وسيواجه الشباب، فريق الوحدة يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دوري روشن ومن المتوقع غياب تمبكتي عن المباراة بسبب الإصابة.

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مباراة الشباب والأخدود

وكان تمكبتي غادر مباراة الأخدود بسبب الإصابة في الدقيقة الـ 18 من الشوط الأول، حيث شارك بدلًا منه اللاعب نادر الشراري.

وربما تتسبب إصابة تمبكتي في عرقلة انتقاله لنادي الاتحاد، حيث رغب العميد في ضمه تعويضًا لغياب المدافع المصري أحمد حجازي.

وفي أول أمس، أكدت قنوات الكأس، أن إدارة نادي الشباب وافقت مبدئيًّا على انتقال تمبكتي إلى الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وأشارت عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الإدارة الشبابية اشترطت لرحيل تمبكتي إلى الاتحاد؛ الحصول على مقابل مالي وإعارة عبدالرحمن العبود إلى صفوف الليوث خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إصابة حسان تمبكتي - الشباب والأخدود

جماهير نادي الشباب ترفض بيع تمبكتي

جماهير الشباب عبر منصة “إكس” رفضت رحيل تمبكتي إلى الاتحاد حتى لا يتأثر الليث بالسلب في الموسم الحالي.

ووجهت جماهير الشباب تحذيرًا إلى خالد الثنيان بعدم التفريط في خدمات تمبكتي وذلك خلال الموسم الحالي.

ويُعد حسان تمبكتي، من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ويمتد تعاقده حتى عام 2026، ليرتبط اسمه بأندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي، الذين يرغبون في تدعيم دفاعهم.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن تمبكتي يمتلك عرضًا تبلغ قيمته 100 مليون ريال، ليكون صاحب أضخم صفقة انتقال محلية في تاريخ بطولة الدوري السعودي، حيث لم يصل أي لاعب إلى هذا المبلغ من قبل.

 

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