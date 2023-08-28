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لبث روح الألفة وتقوية الروابط الإسلامية بينهم

أسئلة وجوائز تحفيزية للمشاركين بمسابقة حفظ القرآن

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
أسئلة وجوائز تحفيزية للمشاركين بمسابقة حفظ القرآن
المواطن - واس

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أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، اليوم, مسابقة علمية ثقافية، وذلك ضمن البرامج الثقافية التي تنظمها للمشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، في دورتها الـ 43، والتي تقام حالياً في رحاب المسجد الحرام، ويبلغ عدد المشاركين فيها 166 متسابقاً من 117 دولة من مختلف دول العالم.

تحفيز المشاركين

وتتضمن المسابقة أسئلة متنوعة ثقافية؛ تهدف إلى تحفيز المشاركين، وتنمية ثقافتهم العلمية، وحصيلتهم الشرعية، وبثّ روح الألفة بينهم، وتقوية الروابط الأخوية الإسلامية، حيث تقيم الوزارة حفلاً لتكريم الفائزين يومياً, من خلال القرعة، ويتم من خلالها تكريم الفائزين بجوائز قيمة.

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جهود سعودية متميزة

ورفع عددٌ من المتسابقين في المسابقة الدولية الشكر والتقدير لقيادة المملكة العربية السعودية على جهودها المتميزة في خدمة كتاب الله الكريم تعليماً ونشراً وطباعة، ومنها إقامة المسابقة الدولية التي يتطلع إليها المسلمون كل عام للمشاركة في هذه المسابقة الإيمانية التي تقام بجوار الكعبة المشرفة، سائلين الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله خير الجزاء على خدمتهما لكتاب الله الكريم والعناية به وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة إنه سميع مجيب, معبرين عن شكرهم لـ وزارة الشؤون الإسلامية على تنظيم المسابقة بأعلى المستويات.

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