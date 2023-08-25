أسباب ارتفاع أسعار تأمين السيارات في الفترة الأخيرة

سجلت أسعار تأمين المركبات في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا لدى شركات التأمين؛ مما ساهم في استياء عددٍ من أصحاب المركبات، الذين اعتبروه استغلالًا من جانب شركات التأمين التي تتقاضى مبالغ خيالية.

سوء أداء السائقين هو السبب

وفي هذا الصدد قال الدكتور ياسر الحربي عضو جمعية الاقتصاد السعودية في مداخلة مع “قناة الإخبارية”: إن ارتفاع أسعار تأمين السيارات بسبب سوء أداء سائقي المركبات في الشوارع.

وأضاف أن تأمين المركبات عانى من خطر داهمه وهو سوء أداء سائقي المركبات وانشغالهم بالهاتف مما رفع معدل الحوادث بشكل غير متوقع ما أدى إلى رفع مزودي الخدمة (شركات التأمين) أسعارها الرفع الكبير الذي أثار استياء المستخدم.

غياب التصنيف!

ومن الانتقادات التي يرى المستهلكون ضرورة تعديلها: حقيقة أنه لا يوجد تصنيف ينصف من عليهم مطالبات أكثر مما هم عكس ذلك؛ لذا لا توجد خصومات واضحة فالجميع في محفظة واحدة والرفع على الجميع، والحلّ في إيجاد محفظتين مستقلتين.

مبررات غير صحيحة

ويرى العديد من المستفيدين أن مبررات شركات التأمين غير صحيحة، في ظل عدم ارتكاب المؤمن عليه أي حادث مروري لعدة أعوام، وبالتالي عدم خسارة الشركة واستفادتها بشكل كامل من مبلغ التأمين، فيما يؤكد آخرون أن شركات التأمين تتخذ إجراءات بحق من يرتكب حادثًا مروريًّا برفع السعر وهو إجراء طبيعي؛ بهدف منع ارتكاب الحوادث، ولكن رفع سعر التأمين على جميع قائدي المركبات لا مبرر له.

4 معطيات تحدد تكلفة الوثيقة

بدوره كشف البنك المركزي السعودي (ساما)، وجود 4 معطيات تساهم في تحديد التكلفة الإجمالية لوثيقة تأمين السيارات، إذ تعكف تلك الشركات على تقييم المخاطر التي يتعرض لها المؤمن له وسيارته بناء على عُمر السائق وجنسه ومهنته، ونوع القيادة وعدد سنوات امتلاكه للرخصة وعدد المطالبات السابقة ضده والحوادث المرورية التي ارتكبها، إضافة إلى نوع وثيقة التأمين (إلزامي، أو شامل)، ويتحدد سعر التأمين أيضًا بحسب موديل السيارة وسعرها السوقي وتكلفة قطع غيارها، ويدخل في سعر الوثيقة المنافع الإضافية التي يطلب المؤمن له الاشتراك بها.

الحوادث زادت بشكل كبير

وفي نفس السياق، أرجع المتحدث باسم شركات التأمين عادل عيسى في لقاء سابق، سبب ارتفاع تكلفة التأمين على السيارات، إلى أن الحوادث زادت بشكل كبير وتجاوزت الـ1.6 مليون حادث في عام 2022، فضلًا عن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وتكاليف الورش والتوكيلات.

أسباب الارتفاع في الأسعار

وبين أن ارتفاع أسعار تأمين المركبات يعود لعدة أسباب، من أهمها ارتفاع الحوادث وزيادة أسعار قطع غيار السيارات بصورة حادة، إضافة إلى زيادة تكاليف مقدمي الخدمة، مثل الورش والوكالات، إلى جانب حالات الاحتيال في الحوادث المرورية.

تحديد أسعار التأمين

وأكد العيسى، أن أسعار تأمين المركبات يتم تحديدها من قبل الخبراء الإكتواريين في شركات التأمين، وهم أشخاص وشركات مؤهلون تأهيلًا عاليًا لهذا النوع من الأعمال، وعادة ما يكون التسعير مرتبطًا بعوامل كثيرة جدًا بعضها مرتبط بكل شركة على حدة من ناحية، وبعضها مرتبط بنوع الأخطار المؤمن عليها (المركبات) والعوامل المرتبطة بها، مثل نوع المركبة وسنة الصنع، وخبرة قائد المركبة، وسجله التأميني.

السيطرة على الارتفاع

وأوضح أن السيطرة على الارتفاع الحالي بعدة طرق، منها تفعيل إلزامية التأمين، لاسيما أن 50% من المركبات الموجودة بالأسواق مؤمن عليها؛ وذلك بسبب التفاوت بين وثيقة التأمين (12 شهرًا) ورخصة السير (3 سنوات).