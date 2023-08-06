أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات في السعودية

كشف إعلامي السيارات ماجد الشيخي، أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات لدى بعض الوكلاء في السعودية.

قطع الغيار

وقال الشيخي خلل لقاء له مع إذاعة العربية إف إم: إن بعض الوكلاء يرفع أسعار قطع الغيار بشكل مبالغ فيه، وقد يرجع ذلك لعدة أسباب ليس شرط قلة المبيعات، ولكن هناك بعض الشركات تضغط على وكلاء ببيع عدد معين من السلع مثلًا 50 ألف سيارة، فيضطر الوكيل ببيع 50 ألف سيارة بأقل من قيمتها ثم يعوض تلك الخسائر في الصيانة وقطع الغيار.

مخالفات تجارية

ويواجه المستهلكون في السعودية، ارتفاعًا في أسعار السيارات بضعف السعر الأصلي، حيث وقعت وزارة التجارة غرامات مالية على 13 وكالة سيارات في مختلف المناطق، بعدما خالفت نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع.