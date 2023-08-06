Icon

مغامرة بالجبال تنهي حياة أسرة بالكامل Icon مشادات في مباراة الشباب والوحدة Icon القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية Icon حظر تطبيق تليجرام في العراق رسميًا Icon الوجهة القادمة لـ حمدالله بعد مغادرة الاتحاد Icon هدف: قد يتم الحجز على مبالغ الدعم للموقوف خدماتهم Icon عراقي يعلق ابنه بسلسلة مثبتة في سقف الغرفة Icon حقيقة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم Icon أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات في السعودية Icon المشاركون باجتماع جدة بشأن أوكرانيا: مواصلة التشاور والآراء لبناء أرضية تمهد للسلام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أبرزها تعويض خسائر مبيعات

أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات في السعودية

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ مساءً
أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات في السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف إعلامي السيارات ماجد الشيخي، أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات لدى بعض الوكلاء في السعودية.

قطع الغيار

وقال الشيخي خلل لقاء له مع إذاعة العربية إف إم: إن بعض الوكلاء يرفع أسعار قطع الغيار بشكل مبالغ فيه، وقد يرجع ذلك لعدة أسباب ليس شرط قلة المبيعات، ولكن هناك بعض الشركات تضغط على وكلاء ببيع عدد معين من السلع مثلًا 50 ألف سيارة، فيضطر الوكيل ببيع 50 ألف سيارة بأقل من قيمتها ثم يعوض تلك الخسائر في الصيانة وقطع الغيار.

قد يهمّك أيضاً
السفير الإيراني بالسعودية: نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية واستثمارية

السفير الإيراني بالسعودية: نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية واستثمارية

الإطاحة بـ 8 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف

الإطاحة بـ 8 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف

مخالفات تجارية

ويواجه المستهلكون في السعودية، ارتفاعًا في أسعار السيارات بضعف السعر الأصلي، حيث وقعت وزارة التجارة غرامات مالية على 13 وكالة سيارات في مختلف المناطق، بعدما خالفت نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصدار 6 آلاف رخصة عبر موثوق خلال عام
السعودية اليوم

إصدار 6 آلاف رخصة عبر موثوق خلال...

السعودية اليوم
5 مدن سعودية تستقبل أمطار الصيف بغزارة
السعودية اليوم

5 مدن سعودية تستقبل أمطار الصيف بغزارة

السعودية اليوم
إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك فهد الأمنية
السعودية اليوم

إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك...

السعودية اليوم
طرح 30% من أسهم “الخدمات الطبية” في سوق نمو
السوق

طرح 30% من أسهم “الخدمات الطبية” في...

السوق
روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لليابان
العالم

روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لليابان

العالم
واجب وطني على رجال الأعمال لكبح جماح سوق العقار
السعودية اليوم

واجب وطني على رجال الأعمال لكبح جماح...

السعودية اليوم
العلاقات بين السعودية ودول آسيا الوسطى متينة واستراتيجية ومتقدمة
السعودية اليوم

العلاقات بين السعودية ودول آسيا الوسطى متينة...

السعودية اليوم
أقل عمر لحجز تصريح العمرة للأطفال
السعودية اليوم

أقل عمر لحجز تصريح العمرة للأطفال

السعودية اليوم