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دفع كفالة 200 ألف دولار

أسباب اطلاق سراح ترامب

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٧ مساءً
أسباب اطلاق سراح ترامب
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت السلطات الأمريكية سراح الرئيس السابق، دونالد ترامب، بعدما سلم نفسه لإنفاذ القانون في مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعد دفعه الكفالة المقررة 200 ألف دولار.

كما أكدت شبكة سي إن إن، إطلاق سراح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد دفع الكفالة المقررة.

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إدانة ترامب

ويواجه ترامب اتهامات بمحاولة التدخل في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا حيث رفعت النائبة العامة في مقاطعة فولتون فاني ويليس قضية ضد ترامب و18 متهم آخر يتهمون ب13 تهمة مختلفة تشمل انتهاك قانون “ريكو” في الولاية وتشجيع خرق اليمين الدستوري من قبل مسؤول عام.

وأمرت ويليس جميع المتهمين بالاستسلام للسلطات طوعية قبل منتصف نهار يوم 25 أغسطس.

وامتثل بعض المتهمين مثل رودي جولياني وجون إيستمان للأمر وقاموا بعملية التسجيل القانونية.

كما أمر القاضي سكوت ماكافي ترامب بدفع كفالة قدرها 200 ألف دولار، وحظر عليه تهديد أي شهود محتملين في القضية أو التدخل بأي شكل في سير العدالة.

كلمة ترامب

وقال ترامب في بيان قبل تسليم نفسه: ستكون هذه آخر رسالة بريد إلكتروني أرسلها إليك قبل أن أدخل سجن مقاطعة فولتون ليتم اعتقالي كرجل بريء، وفق روسيا اليوم.

وأضاف: لقد حكم أحد القضاة بأنه قد يُسمح بدخول الكاميرات داخل السجن حتى يمكن بث اعتقالي الصوري على التلفاز ليراه العالم أجمع.. يريد الديمقراطيون أن تصبح هذه اللحظة إعلانًا تلفزيونيًا مجانيًا ضدي لتصويري كشرير، بينما يفلت الأشرار الحقيقيون في العاصمة من نزيف بلادنا حتى الجفاف.. لكنني مقتنع بنسبة 100٪ أنه سيكون له تأثير معاكس.

وأردف قائلا: سيشاهد شعبنا بصدمة ورعب كيف يتم اعتقال الرئيس السابق والمعارض الرئيسي للنظام الحالي بشكل خاطئ في سجن مشهور بالعنف على يد الحزب السياسي الحاكم.. سيُظهر المشهد المتلفز الليلة للناخبين مدى استبداد وفساد الديمقراطيين المنتمين إلى جو المحتال.

 

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