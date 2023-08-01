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كشف مطر الشمري، المختص بالشأن العقاري، أسباب تراجع أسعار العقارات خلال الربع الثاني من عام 2023.
وقال الشمري خلال لقاءه مع قناة الإخبارية: إنه من أهم تلك الأسباب، وهو السبب الجوهري، الذي يتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة المتتالية، التي دفعت بعض العملاء لتأجيل قرار الشراء.
وأشار إلى أن بعض العملاء تخوفوا من شراء العقارات، بسبب قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، ورفع نسبة الفائدة بشكل متسارع، مما تسبب في قلة الطلب وتراجع الأسعار.
فيديو | مختص بالشأن العقاري مطر الشمـري: هناك 4 عوامل أدت إلى تراجع أسعار العقارات خلال الربع الثاني 2023 وأهم تلك الأسباب ارتفاع أسعار الفائدة المتتالية التي دفعت بعض العملاء لتأجيل قرار الشراء#أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/ykk2COxSSV
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) August 1, 2023