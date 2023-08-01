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أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة المتتالية

أسباب تراجع أسعار العقارات خلال الربع الثاني من عام 2023

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ مساءً
أسباب تراجع أسعار العقارات خلال الربع الثاني من عام 2023
المواطن - فريق التحرير

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كشف مطر الشمري، المختص بالشأن العقاري، أسباب تراجع أسعار العقارات خلال الربع الثاني من عام 2023.

أسعار الفائدة

وقال الشمري خلال لقاءه مع قناة الإخبارية: إنه من أهم تلك الأسباب، وهو السبب الجوهري، الذي يتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة المتتالية، التي دفعت بعض العملاء لتأجيل قرار الشراء.

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مخاوف من شراء العقارات

وأشار إلى أن بعض العملاء تخوفوا من شراء العقارات، بسبب قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، ورفع نسبة الفائدة بشكل متسارع، مما تسبب في قلة الطلب وتراجع الأسعار.

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