كشف مطر الشمري، المختص بالشأن العقاري، أسباب تراجع أسعار العقارات خلال الربع الثاني من عام 2023.

أسعار الفائدة

وقال الشمري خلال لقاءه مع قناة الإخبارية: إنه من أهم تلك الأسباب، وهو السبب الجوهري، الذي يتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة المتتالية، التي دفعت بعض العملاء لتأجيل قرار الشراء.

مخاوف من شراء العقارات

وأشار إلى أن بعض العملاء تخوفوا من شراء العقارات، بسبب قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، ورفع نسبة الفائدة بشكل متسارع، مما تسبب في قلة الطلب وتراجع الأسعار.