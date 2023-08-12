أستراليا لنصف نهائي كأس العالم للسيدات 2023

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نجح منتخب أستراليا الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للسيدات 2023.
وبدأت مباراة منتخب أستراليا ضد فرنسا بشكل سريع، وظهرت كتيبة هيرفي رينارد بشكل أفضل في ربع نهائي كأس العالم للسيدات، وكادت يوجيني لوسومير أن تفض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 12، إلا أن تسديدتها مرت أعلى العارضة.
وانتفضت لاعبات أستراليا، وظهرن بشكل أفضل بعد ذلك، وأهدرت فاولر فرصة لا تضيع عند الدقيقة 42، بعد خطأ من حارس المرمى والمدافعة القرشاوي، لينتهي الشوط الأول بتعادل منتخب أستراليا ضد فرنسا.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سيطر منتخب أستراليا على اللعب خاصة بعد مشاركة النجمة سام كير عند الدقيقة 55، واستمرت المحاولات من المنتخبين، وسط أداء دفاعي مميز، ما تسبب في قلة الفرص الخطيرة.
واستمرت مباراة منتخب أستراليا ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم للسيدات إلى الأشواط الإضافية، وأحرزت كندي هدفًا بالخطأ في مرماها، إلا أن الحكم ألغاه بسبب وجود خطأ داخل منطقة الجزاء.
وذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الأشواط الإضافية بالتعادل السلبي، ونجح منتخب أستراليا الأول لكرة القدم في الفوز بنتيجة 7\6، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في التاريخ.