Icon

رونالدو يستهدف الفوز بالنهائي الثاني أمام سافيتش وكوليبالي Icon 81 برنامجًا تدريبيًا في أسبوع العودة للمدارس بـ”تعليم الرياض” Icon إحباط تهريب 86 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان Icon وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في 5 مدن Icon تأخير مباراة أرسنال ونوتينجهام فورست Icon برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة Icon مادة في العرقسوس تقي من مرض شديد الخطورة Icon القيمة السوقية للهلال والنصر قبل نهائي البطولة العربية 2023 Icon حكام مباراتي اليوم بدوري روشن السعودي Icon أستراليا لنصف نهائي كأس العالم للسيدات 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح

أستراليا لنصف نهائي كأس العالم للسيدات 2023

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
أستراليا لنصف نهائي كأس العالم للسيدات 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح منتخب أستراليا الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح، ضمن منافسات الدور ربع  النهائي من بطولة كأس العالم للسيدات 2023.

محاولات من أستراليا وفرنسا

وبدأت مباراة منتخب أستراليا ضد فرنسا بشكل سريع، وظهرت كتيبة هيرفي رينارد بشكل أفضل في ربع نهائي كأس العالم للسيدات، وكادت يوجيني لوسومير أن تفض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 12، إلا أن تسديدتها مرت أعلى العارضة.

قد يهمّك أيضاً
جواو فيليكس يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع للهلال

جواو فيليكس يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع للهلال

آرسنال بطلًا لـ درع الاتحاد الإنجليزي على حساب مان سيتي

آرسنال بطلًا لـ درع الاتحاد الإنجليزي على حساب مان سيتي

وانتفضت لاعبات أستراليا، وظهرن بشكل أفضل بعد ذلك، وأهدرت فاولر فرصة لا تضيع عند الدقيقة 42، بعد خطأ من حارس المرمى والمدافعة القرشاوي، لينتهي الشوط الأول بتعادل منتخب أستراليا ضد فرنسا.

أستراليا وفرنسا في كأس العالم للسيدات
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، سيطر منتخب أستراليا على اللعب خاصة بعد مشاركة النجمة سام كير عند الدقيقة 55، واستمرت المحاولات من المنتخبين، وسط أداء دفاعي مميز، ما تسبب في قلة الفرص الخطيرة.

واستمرت مباراة منتخب أستراليا ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم للسيدات إلى الأشواط الإضافية، وأحرزت كندي هدفًا بالخطأ في مرماها، إلا أن الحكم ألغاه بسبب وجود خطأ داخل منطقة الجزاء.

أستراليا وفرنسا في كأس العالم للسيدات
جانب من المباراة – المصدر fifa

أستراليا لنصف نهائي كأس العالم للسيدات

وذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الأشواط الإضافية بالتعادل السلبي، ونجح منتخب أستراليا الأول لكرة القدم في الفوز بنتيجة 7\6، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في التاريخ.

أستراليا في كأس العالم للسيدات
لاعبات أستراليا – المصدر @aawsat_spt

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية فيرمينو
الرياضة

الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية...

الرياضة
إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ تعليم الرياض
السعودية اليوم

إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ...

السعودية اليوم
الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًا بالرياض
السعودية اليوم

الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًا بالرياض

السعودية اليوم
توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في الحرم المكي
السعودية اليوم

توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في...

السعودية اليوم
استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة
السعودية اليوم

استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

وظائف
إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة حتى الـ 8 مساءً
السعودية اليوم

إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة حتى...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون

وظائف