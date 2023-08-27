Icon

الضمان الاجتماعي المطور لا يؤثر على وثيقة العمل الحر Icon أستون فيلا يتجاوز بيرنلي بثلاثية Icon صحيفة إيطالية: تقديم مانشيني كمدرب للأخضر غدًا Icon القوات البحرية تتسلم قيادة قوتي الواجب المختلطة 152 والحارس Icon خسارة شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي في الوقت القاتل Icon الأرصاد تحاكي الحالة المطرية المتوقعة على 5 مناطق Icon فاطمة المؤمن تواجه 10 تهم أبرزها القتل الخطأ Icon نيوكاسل يسعى لمواصلة التألق على ملعبه Icon وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم المياه والكهرباء Icon وظائف شاغرة بفروع معهد خدمات البترول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

أستون فيلا يتجاوز بيرنلي بثلاثية

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٧ مساءً
أستون فيلا يتجاوز بيرنلي بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة بيرنلي ضد أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الفريق الضيف بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تألق أستون فيلا ضد بيرنلي

وبدأت مباراة بيرنلي ضد أستون فيلا التي أُقيمت على ملعب “تيرف مور” بشكل سريع، وظهر الفريق الضيف بشكل مميز وضغط بقوة، لينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 8 دقائق.

قد يهمّك أيضاً
مصرع وإصابة 92 مشجعًا بحادث تدافع في ملعب بمدغشقر

مصرع وإصابة 92 مشجعًا بحادث تدافع في ملعب بمدغشقر

وفاة نجم WWE براي وايت

وفاة نجم WWE براي وايت

بيرنلي ضد أستون فيلا
جانب من المباراة – المصدر @AVFCOfficial

وسجل البولندي ماتي كاش الهدف الأول بعد تمريرة مميزة من أولي واتكينز، وأشعل الهدف المبكر المباراة، حيث ضغط الفريقان بقوة بحثًا عن هدف جديد، قبل أن يحرز اللاعب ذاته الهدف الثاني.

وتمكن ماتي كاش في هز الشباك مجددًا عند الدقيقة 20 بعد تمريرة من موسى ديابي، ونجح لايلي فوستر في تقليص الفارق عند الدقيقة 47 من أحداث مباراة بيرنلي ضد أستون فيلا.

نجم أستون فيلا ماتي كاش
ماتي – المصدر @AVFCOfficial

موسى ديابي يهز الشباك

وواصل الفريق الضيف ضغطه خلال أحداث الشوط الثاني، قبل أن ينجح موسى ديابي في إحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 61 من تمريرة مميزة من لوكاس دين، لتستمر المحاولات دون جديد، لتنتهي المباراة بخسارة بيرنلي بثلاثية.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما ظل بيرنلي في المركز الـ16 بدون رصيد.

أستون فيلا
لاعبو الفريق – المصدر @AVFCOfficial

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب الخلافات
غرائب

يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب...

غرائب
هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة
السعودية اليوم

أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت...

السعودية اليوم
الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع بالسودان بالسلاح والذخيرة
العالم

الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع...

العالم
وظائف شاغرة للجنسين في فروع NOMAC
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في فروع NOMAC

وظائف
إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين دماغيًا
السعودية اليوم

إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين...

السعودية اليوم
هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين
السعودية اليوم

هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين

السعودية اليوم
3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات عبر مواقع التواصل بالشمالية
أخبار أمنية

3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات...

أخبار أمنية