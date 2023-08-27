أستون فيلا يتجاوز بيرنلي بثلاثية

انتهت، منذ قليل، مباراة بيرنلي ضد أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الفريق الضيف بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تألق أستون فيلا ضد بيرنلي

وبدأت مباراة بيرنلي ضد أستون فيلا التي أُقيمت على ملعب “تيرف مور” بشكل سريع، وظهر الفريق الضيف بشكل مميز وضغط بقوة، لينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 8 دقائق.

وسجل البولندي ماتي كاش الهدف الأول بعد تمريرة مميزة من أولي واتكينز، وأشعل الهدف المبكر المباراة، حيث ضغط الفريقان بقوة بحثًا عن هدف جديد، قبل أن يحرز اللاعب ذاته الهدف الثاني.

وتمكن ماتي كاش في هز الشباك مجددًا عند الدقيقة 20 بعد تمريرة من موسى ديابي، ونجح لايلي فوستر في تقليص الفارق عند الدقيقة 47 من أحداث مباراة بيرنلي ضد أستون فيلا.

موسى ديابي يهز الشباك

وواصل الفريق الضيف ضغطه خلال أحداث الشوط الثاني، قبل أن ينجح موسى ديابي في إحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 61 من تمريرة مميزة من لوكاس دين، لتستمر المحاولات دون جديد، لتنتهي المباراة بخسارة بيرنلي بثلاثية.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما ظل بيرنلي في المركز الـ16 بدون رصيد.