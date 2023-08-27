الضمان الاجتماعي المطور لا يؤثر على وثيقة العمل الحر أستون فيلا يتجاوز بيرنلي بثلاثية صحيفة إيطالية: تقديم مانشيني كمدرب للأخضر غدًا القوات البحرية تتسلم قيادة قوتي الواجب المختلطة 152 والحارس خسارة شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي في الوقت القاتل الأرصاد تحاكي الحالة المطرية المتوقعة على 5 مناطق فاطمة المؤمن تواجه 10 تهم أبرزها القتل الخطأ نيوكاسل يسعى لمواصلة التألق على ملعبه وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم المياه والكهرباء وظائف شاغرة بفروع معهد خدمات البترول
انتهت، منذ قليل، مباراة بيرنلي ضد أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الفريق الضيف بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وبدأت مباراة بيرنلي ضد أستون فيلا التي أُقيمت على ملعب “تيرف مور” بشكل سريع، وظهر الفريق الضيف بشكل مميز وضغط بقوة، لينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 8 دقائق.
وسجل البولندي ماتي كاش الهدف الأول بعد تمريرة مميزة من أولي واتكينز، وأشعل الهدف المبكر المباراة، حيث ضغط الفريقان بقوة بحثًا عن هدف جديد، قبل أن يحرز اللاعب ذاته الهدف الثاني.
وتمكن ماتي كاش في هز الشباك مجددًا عند الدقيقة 20 بعد تمريرة من موسى ديابي، ونجح لايلي فوستر في تقليص الفارق عند الدقيقة 47 من أحداث مباراة بيرنلي ضد أستون فيلا.
وواصل الفريق الضيف ضغطه خلال أحداث الشوط الثاني، قبل أن ينجح موسى ديابي في إحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 61 من تمريرة مميزة من لوكاس دين، لتستمر المحاولات دون جديد، لتنتهي المباراة بخسارة بيرنلي بثلاثية.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما ظل بيرنلي في المركز الـ16 بدون رصيد.