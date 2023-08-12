أسعار الذهب تسجل مستويات قياسية جديدة

يتوقع الخبراء اتجاه أسعار الذهب للارتفاع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في العام المقبل، مع تخفيض أسعار الفائدة ومخاوف الركود التي تلوح في الأفق والتي تعزز من دور المعدن الأصفر كأصل آمن.

مستويات قياسية للذهب

وسجل سعر الذهب الفوري أعلى مستويات التداول اليومي على الإطلاق في السابع من أغسطس 2020 عند 2072.5 دولار للأوقية، وحاليًا يتوقع المحللون تجاوز ذلك وتسجيل مستويات قياسية جديدة، وذلك وفقًا لما ذكره محللون لشبكة “سي إن بي سي”.

وقال بارت ميليك، المدير العالمي لقسم استراتيجية السلع الأساسية لدى “تي دي سكيورتيز”: أتوقع تحرك الذهب أعلى 2100 دولار في أواخر 2023، وبداية عام 2024، وأرجع ذلك للتوقف المحتمل في دورة التشديد النقدي الحالية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار الذهب في 2024

في حين حدد ديفيد هاوزر، مؤسس ليفرمور بارتنرز، مستهدفه لأسعار الذهب عند 2500 دولار، أي بارتفاع أكثر من 26% من المستويات الحالية، بحلول نهاية عام 2024.

ويتوقع أيضًا بنك يو أو بي، تسجيل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة ولكن بحلول النصف الثاني من عام 2024، وأوضح هينج كون هاو، رئيس استراتيجية الأسواق والاقتصاد العالمي وأبحاث الأسواق، أن المعدن النفيس يجب أن يرتفع عندما تتوقف أسعار الفائدة عن الارتفاع ويتراجع الدولار.

وتوقع هينج، تداول أسعار الذهب عند 2100 دولار للأوقية بحلول الربع الثاني من عام 2024.

أسعار الذهب في السعودية

واستقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية، داخل الأسواق المحلية في المملكة العربية بصورة طفيفة داخل الاسواق. ويشهد الطلب على الذهب في جميع دول العالم زيادة في السحب، نتيجة للتحوط ضد تقلبات العملة والظروف الاقتصادية حول العالم.

ويعد الذهب داخل المملكة العربية السعودية بجميع عياراته من أهم السلع الموجودة داخل أرض المملكة، ويقبل على شرائه واستحواذه الكثير من المواطنين السعوديين بجميع أعيرته المختلفة.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

سعر الذهب في السعودية اليوم، وسجل سعر عيار 24 نحو 230 ريالًا، ووصل سعر عيار 22 نحو 211 ريالًا، وبلغ عيار 21 نحو 201 ريال.

وجاء سعر عيار 18 بنحو 173 ريالًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1616 ريالًا سعوديًّا.