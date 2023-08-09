أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.57. ريال، أي ما يعادل نحو 62.02 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.19 ريال، أي ما يعادل نحو 56.85 دولار.

أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.50 ريال، أي ما يعادل نحو 54.27 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.43 ريال، أي ما يعادل نحو 46.51 دولار.

أسعار الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب عالمياً انخفاضاً بنحو 8 دولارات، لتسجل الأوقية نحو 1927 دولارًا.