أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 47 مليون ريال خسائر اليمامة للحديد في الربع الثالث مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة سامي ضمن أكبر 100 شركة دفاع عالميًا وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أقل اجتماعية في نواحٍ كثيرة الرياض تجمع ثقافات العالم بمعرض بين ثقافتين خدمة الحرمين الشريفين ترتقي إلى آفاق جديدة منطقة جديدة في السعودية ستحوّل الصحراء إلى أراضٍ زراعية خصبة “صافولا” تحقق أرباحاً بقيمة 132 مليون ريال العاصفة “خانون” تضرب الصين وتتحرك تجاه اليابان
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.57. ريال، أي ما يعادل نحو 62.02 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.19 ريال، أي ما يعادل نحو 56.85 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.50 ريال، أي ما يعادل نحو 54.27 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.43 ريال، أي ما يعادل نحو 46.51 دولار.
سجلت أسعار الذهب عالمياً انخفاضاً بنحو 8 دولارات، لتسجل الأوقية نحو 1927 دولارًا.