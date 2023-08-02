أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعهأ، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫12289 مقابل الريال الواحد 0٫24254

الدولار: 3٫75217 مقابل الريال الواحد 0٫26651

درهم إماراتي: 1٫02156 مقابل الريال الواحد 0٫97890

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72135

دينار أردني: 5٫29750 مقابل الريال الواحد 0٫18877

دينار كويتي: 12٫19944 مقابل الريال الواحد 0٫08197

الريال القطري:1٫03053 مقابل الريال الواحد 0٫97037

الدرهم المغربي:0٫38060 مقابل الريال الواحد 2٫62741

الجنيه المصري: 0٫12142 مقابل الريال الواحد 8٫23523