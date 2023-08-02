تطييب وتبخير أجواء المسجد الحرام بعد الانتهاء من غسل الكعبة المشرفة السديس: مراسم غسل الكعبة تعكس عناية السعودية وقيادتها بالحرمين وقاصديهما بالصور.. الانتهاء من مراسم غسل الكعبة المشرفة احتساب نسبة التذبذب لسهم أماك بسعر 58.10 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء طرح لوحات مميزة عبر أبشر لمدة يومين انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205.5 ريال أجواء حارة جدًا نهارًا بمعظم المناطق وصول أكثر من 685 ألف حاج إلى المدينة المنورة رياح نشطة وأتربة وأمطار رعدية على 7 مناطق
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعهأ، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫12289 مقابل الريال الواحد 0٫24254
الدولار: 3٫75217 مقابل الريال الواحد 0٫26651
درهم إماراتي: 1٫02156 مقابل الريال الواحد 0٫97890
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72135
دينار أردني: 5٫29750 مقابل الريال الواحد 0٫18877
دينار كويتي: 12٫19944 مقابل الريال الواحد 0٫08197
الريال القطري:1٫03053 مقابل الريال الواحد 0٫97037
الدرهم المغربي:0٫38060 مقابل الريال الواحد 2٫62741
الجنيه المصري: 0٫12142 مقابل الريال الواحد 8٫23523