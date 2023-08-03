أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو:4٫10429 مقابل الريال الواحد 0٫24365
الدولار: 3٫75198 مقابل الريال الواحد 0٫26653
درهم إماراتي: 1٫02150 مقابل الريال الواحد 0٫97895
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72484
دينار أردني: 5٫29722 مقابل الريال الواحد 0٫18878
دينار كويتي: 12٫18807 مقابل الريال الواحد 0٫08205
الريال القطري:1٫03048 مقابل الريال الواحد 0٫97042
الدرهم المغربي:0٫37864 مقابل الريال الواحد 2٫64359
الجنيه المصري: 0٫12141 مقابل الريال الواحد 8٫23638