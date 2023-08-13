أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫11384 مقابل الريال الواحد 0٫24310

الدولار: 3٫75196 مقابل الريال الواحد 0٫26653

درهم إماراتي: 1٫02150 مقابل الريال الواحد 0٫97895

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72505

دينار أردني: 5٫30095 مقابل الريال الواحد 0٫18865

دينار كويتي: 12٫18042 مقابل الريال الواحد 0٫08199

الريال القطري:1٫03048 مقابل الريال الواحد 0٫97043

الدرهم المغربي:0٫38332 مقابل الريال الواحد 2٫61143

الجنيه المصري: 0٫12160 مقابل الريال الواحد 8٫22394