أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫10165 مقابل الريال الواحد 0٫24380
الدولار: 3٫75200 مقابل الريال الواحد 0٫26652
درهم إماراتي: 1٫02151 مقابل الريال الواحد 0٫97894
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72441
دينار أردني: 5٫30100 مقابل الريال الواحد 0٫18865
دينار كويتي: 12٫15004 مقابل الريال الواحد 0٫08199
الريال القطري:1٫03049 مقابل الريال الواحد 0٫97042
الدرهم المغربي: 0٫38236 مقابل الريال الواحد 2٫61796
الجنيه المصري: 0٫12074 مقابل الريال الواحد 8٫28212