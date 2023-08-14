أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫10165 مقابل الريال الواحد 0٫24380

الدولار: 3٫75200 مقابل الريال الواحد 0٫26652

درهم إماراتي: 1٫02151 مقابل الريال الواحد 0٫97894

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72441

دينار أردني: 5٫30100 مقابل الريال الواحد 0٫18865

دينار كويتي: 12٫15004 مقابل الريال الواحد 0٫08199

الريال القطري:1٫03049 مقابل الريال الواحد 0٫97042

الدرهم المغربي: 0٫38236 مقابل الريال الواحد 2٫61796

الجنيه المصري: 0٫12074 مقابل الريال الواحد 8٫28212