أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو:4٫09373 مقابل الريال الواحد 0٫24426
الدولار:3٫75157 مقابل الريال الواحد 0٫26656
درهم إماراتي: 1٫02139 مقابل الريال الواحد 0٫97906
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73206
دينار أردني:5٫30039 مقابل الريال الواحد 0٫18867
دينار كويتي: 12٫19291 مقابل الريال الواحد 0٫08201
الريال القطري:1٫03037 مقابل الريال الواحد 0٫97053
الدرهم المغربي:0٫37698 مقابل الريال الواحد 2٫65529
الجنيه المصري: 0٫12146 مقابل الريال الواحد 8٫23479