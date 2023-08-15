أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو:4٫09373 مقابل الريال الواحد 0٫24426

الدولار:3٫75157 مقابل الريال الواحد 0٫26656

درهم إماراتي: 1٫02139 مقابل الريال الواحد 0٫97906

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73206

دينار أردني:5٫30039 مقابل الريال الواحد 0٫18867

دينار كويتي: 12٫19291 مقابل الريال الواحد 0٫08201

الريال القطري:1٫03037 مقابل الريال الواحد 0٫97053

الدرهم المغربي:0٫37698 مقابل الريال الواحد 2٫65529

الجنيه المصري: 0٫12146 مقابل الريال الواحد 8٫23479