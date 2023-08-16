توقعات بـ نضوج التمر بنهاية النجم الأول من سهيل أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 7 مناطق أبرز المعلومات عن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ التي وافق عليها الوزراء 10 آلاف قتيل مدني في أوكرانيا منذ بداية الحرب إخماد حريق في 4 مستودعات بالرياض ولا إصابات لحظة إنقاذ طيار بعد سقوط طائرته بعرض البحر خدمة جديدة لمعرفة اسم صاحب الحساب البنكي قبل التحويل إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة يدعم العلماء والباحثين سائحان أمريكيان يبيتان ليلتهما في برج إيفل
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫08894 مقابل الريال الواحد 0٫24456
الدولار: 3٫75087 مقابل الريال الواحد 0٫26660
درهم إماراتي: 1٫02120 مقابل الريال الواحد 0٫97924
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74450
دينار أردني: 5٫29940 مقابل الريال الواحد 0٫18870
دينار كويتي: 12٫19072 مقابل الريال الواحد 0٫08203
الريال القطري:1٫03018 مقابل الريال الواحد 0٫97071
الدرهم المغربي: 0٫37989 مقابل الريال الواحد 2٫63232
الجنيه المصري: 0٫12138 مقابل الريال الواحد 8٫23838