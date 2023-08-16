أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫08894 مقابل الريال الواحد 0٫24456

الدولار: 3٫75087 مقابل الريال الواحد 0٫26660

درهم إماراتي: 1٫02120 مقابل الريال الواحد 0٫97924

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74450

دينار أردني: 5٫29940 مقابل الريال الواحد 0٫18870

دينار كويتي: 12٫19072 مقابل الريال الواحد 0٫08203

الريال القطري:1٫03018 مقابل الريال الواحد 0٫97071

الدرهم المغربي: 0٫37989 مقابل الريال الواحد 2٫63232

الجنيه المصري: 0٫12138 مقابل الريال الواحد 8٫23838