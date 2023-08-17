أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫08100 مقابل الريال الواحد 0٫24504
الدولار: 3٫75037 مقابل الريال الواحد 0٫26664
درهم إماراتي: 1٫02106 مقابل الريال الواحد 0٫97937
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74006
دينار أردني: 5٫29870 مقابل الريال الواحد 0٫18873
دينار كويتي: 12٫18551 مقابل الريال الواحد 0٫08208
الريال القطري: 1٫03011 مقابل الريال الواحد 0٫97077
الدرهم المغربي: 0٫37881 مقابل الريال الواحد 2٫63987
الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫23905