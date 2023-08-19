أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت الدبلوماسية السعودية تؤكد حكمتها وثباتها وبعد نظرها 25 وظيفة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا نادي الوحدة يستعيد بريقه على ملعبه إلزام المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة “قوى” “تعليم الرياض” ينهي استعداداته لاستقبال 1.2 مليون طالب وطالبة انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 199.28 ريال بونو خارج تشكيل مباراة الهلال ضد الفيحاء المتوقع أمطار رعدية غزيرة وسيول على 5 مناطق أهم الكهوف في السعودية وقيمتها الأثرية
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫07420 مقابل الريال الواحد 0٫24490
الدولار: 3٫75013 مقابل الريال الواحد 0٫26666
درهم إماراتي: 1٫02100 مقابل الريال الواحد 0٫97943
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75761
دينار أردني: 5٫29836 مقابل الريال الواحد 0٫18874
دينار كويتي: 12٫18129 مقابل الريال الواحد 0٫08213
الريال القطري:1٫02990 مقابل الريال الواحد 0٫97097
الدرهم المغربي: 0٫37777 مقابل الريال الواحد 2٫64711
الجنيه المصري: 0٫12159 مقابل الريال الواحد 8٫22410