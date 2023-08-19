أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫07420 مقابل الريال الواحد 0٫24490

الدولار: 3٫75013 مقابل الريال الواحد 0٫26666

درهم إماراتي: 1٫02100 مقابل الريال الواحد 0٫97943

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75761

دينار أردني: 5٫29836 مقابل الريال الواحد 0٫18874

دينار كويتي: 12٫18129 مقابل الريال الواحد 0٫08213

الريال القطري:1٫02990 مقابل الريال الواحد 0٫97097

الدرهم المغربي: 0٫37777 مقابل الريال الواحد 2٫64711

الجنيه المصري: 0٫12159 مقابل الريال الواحد 8٫22410