أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫08464 مقابل الريال الواحد 0٫24489
الدولار: 3٫75030 مقابل الريال الواحد 0٫26665
درهم إماراتي: 1٫02105 مقابل الريال الواحد 0٫97939
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75466
دينار أردني: 5٫29860 مقابل الريال الواحد 0٫18873
دينار كويتي: 12٫22074 مقابل الريال الواحد 0٫08212
الريال القطري:1٫02995 مقابل الريال الواحد 0٫97092
الدرهم المغربي:0٫38182 مقابل الريال الواحد 2٫62165
الجنيه المصري: 0٫12169 مقابل الريال الواحد 8٫21779