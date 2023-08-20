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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫08464 مقابل الريال الواحد 0٫24489

الدولار: 3٫75030 مقابل الريال الواحد 0٫26665

درهم إماراتي: 1٫02105 مقابل الريال الواحد 0٫97939

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75466

دينار أردني: 5٫29860 مقابل الريال الواحد 0٫18873

دينار كويتي: 12٫22074 مقابل الريال الواحد 0٫08212

الريال القطري:1٫02995 مقابل الريال الواحد 0٫97092

الدرهم المغربي:0٫38182 مقابل الريال الواحد 2٫62165

الجنيه المصري: 0٫12169 مقابل الريال الواحد 8٫21779

 

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