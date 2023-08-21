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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫08001 مقابل الريال الواحد 0٫24509

الدولار: 3٫75020 مقابل الريال الواحد 0٫26665

درهم إماراتي: 1٫02102 مقابل الريال الواحد 0٫97941

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75644

دينار أردني: 5٫29846 مقابل الريال الواحد 0٫18874

دينار كويتي:12٫19797 مقابل الريال الواحد 0٫08213

الريال القطري:1٫02992 مقابل الريال الواحد 0٫97095

الدرهم المغربي: 0٫38112 مقابل الريال الواحد 2٫62646

الجنيه المصري: 0٫12155 مقابل الريال الواحد 8٫22724

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