أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫08001 مقابل الريال الواحد 0٫24509

الدولار: 3٫75020 مقابل الريال الواحد 0٫26665

درهم إماراتي: 1٫02102 مقابل الريال الواحد 0٫97941

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75644

دينار أردني: 5٫29846 مقابل الريال الواحد 0٫18874

دينار كويتي:12٫19797 مقابل الريال الواحد 0٫08213

الريال القطري:1٫02992 مقابل الريال الواحد 0٫97095

الدرهم المغربي: 0٫38112 مقابل الريال الواحد 2٫62646

الجنيه المصري: 0٫12155 مقابل الريال الواحد 8٫22724