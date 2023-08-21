المرور: التزموا بالوقوف في الأماكن المخصصة حول المدارس حملة لتقديم أعمال فنية من الأغطية البلاستيكية بجدة جامعة شقراء تستقبل الطلبة الجدد بـ”معرض العودة” مركز أبحاث كاوست يكسر حاجز التحديات التخصصي للعيون يطلق حملة تزامناً مع العودة للدراسة مشاركة سعودية في المعرض الدولي للاختراعات بسنغافورا انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 227.63 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين وظائف شاغرة في المجلس الصحي السعودي أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫08001 مقابل الريال الواحد 0٫24509
الدولار: 3٫75020 مقابل الريال الواحد 0٫26665
درهم إماراتي: 1٫02102 مقابل الريال الواحد 0٫97941
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75644
دينار أردني: 5٫29846 مقابل الريال الواحد 0٫18874
دينار كويتي:12٫19797 مقابل الريال الواحد 0٫08213
الريال القطري:1٫02992 مقابل الريال الواحد 0٫97095
الدرهم المغربي: 0٫38112 مقابل الريال الواحد 2٫62646
الجنيه المصري: 0٫12155 مقابل الريال الواحد 8٫22724