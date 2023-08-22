أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو:4٫09371 مقابل الريال الواحد 0٫24428

الدولار:3٫75073 مقابل الريال الواحد 0٫26662

درهم إماراتي: 1٫02116 مقابل الريال الواحد 0٫97928

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73376

دينار أردني:5٫29920 مقابل الريال الواحد 0٫18871

دينار كويتي: 12٫17348 مقابل الريال الواحد 0٫08215

الريال القطري:1٫03021 مقابل الريال الواحد 0٫97068

الدرهم المغربي:0٫37622 مقابل الريال الواحد 2٫66062

الجنيه المصري: 0٫12138 مقابل الريال الواحد8٫23857