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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫06869 مقابل الريال الواحد 0٫24578

الدولار: 3٫75116 مقابل الريال الواحد 0٫26658

درهم إماراتي: 1٫02124 مقابل الريال الواحد 0٫97917

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74719

دينار أردني: 5٫29831 مقابل الريال الواحد 0٫18874

دينار كويتي: 12٫17020 مقابل الريال الواحد 0٫08219

الريال القطري:1٫03026 مقابل الريال الواحد 0٫97063

الدرهم المغربي:0٫37534 مقابل الريال الواحد 2٫66456

الجنيه المصري:0٫12141 مقابل الريال الواحد 8٫23831

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