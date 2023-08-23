موجة حارة تضرب الشرقية والشمالية وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء توطين الصناعة العسكرية يستهدف توظيف 60 ألف سعودي حتى 2030 أمطار غزيرة وسيول وبرد على 7 مناطق طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 200.23 ريال أمطار متفاوتة الشدة وبرد بعدة مناطق أمريكا تطالب بإطلاق سراح رئيس النيجر المعزول فورًا مطعم صيني يغسل شعر زبائنه بالشامبو بعد الأكل
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫06869 مقابل الريال الواحد 0٫24578
الدولار: 3٫75116 مقابل الريال الواحد 0٫26658
درهم إماراتي: 1٫02124 مقابل الريال الواحد 0٫97917
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74719
دينار أردني: 5٫29831 مقابل الريال الواحد 0٫18874
دينار كويتي: 12٫17020 مقابل الريال الواحد 0٫08219
الريال القطري:1٫03026 مقابل الريال الواحد 0٫97063
الدرهم المغربي:0٫37534 مقابل الريال الواحد 2٫66456
الجنيه المصري:0٫12141 مقابل الريال الواحد 8٫23831