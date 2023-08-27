أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫04982 مقابل الريال الواحد 0٫24695

الدولار: 3٫75140 مقابل الريال الواحد 0٫26657

درهم إماراتي: 1٫02134 مقابل الريال الواحد 0٫97910

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73508

دينار أردني: 5٫29865 مقابل الريال الواحد 0٫18873

دينار كويتي: 12٫16872 مقابل الريال الواحد 0٫08227

الريال القطري:1٫03032 مقابل الريال الواحد 0٫97057

الدرهم المغربي:0٫37425 مقابل الريال الواحد 2٫67463

الجنيه المصري: 0٫12133 مقابل الريال الواحد 8٫24169