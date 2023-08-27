أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫04982 مقابل الريال الواحد 0٫24695
الدولار: 3٫75140 مقابل الريال الواحد 0٫26657
درهم إماراتي: 1٫02134 مقابل الريال الواحد 0٫97910
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73508
دينار أردني: 5٫29865 مقابل الريال الواحد 0٫18873
دينار كويتي: 12٫16872 مقابل الريال الواحد 0٫08227
الريال القطري:1٫03032 مقابل الريال الواحد 0٫97057
الدرهم المغربي:0٫37425 مقابل الريال الواحد 2٫67463
الجنيه المصري: 0٫12133 مقابل الريال الواحد 8٫24169