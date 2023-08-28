أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 6 مناطق ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين تحسن طفيف بدرجات الحرارة مع نهاية الأسبوع أمريكي يبتكر حيلة ماكرة للتخلص من إزعاج جاره طريقة احتيال جديدة على الواتساب خسر فيها مواطن 20 ألف ريال نابولي يهزم ساسولو بهدفين أسعار عملات دول بريكس مقابل الريال اليوم الاثنين 18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها إيقاف وزيرة الخارجية الليبية
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫05185 مقابل الريال الواحد 0٫24680
الدولار: 3٫75150 مقابل الريال الواحد 0٫26656
درهم إماراتي: 1٫02137 مقابل الريال الواحد 0٫97908
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73331
دينار أردني: 5٫29879 مقابل الريال الواحد 0٫18872
دينار كويتي:12٫15572 مقابل الريال الواحد 0٫08227
الريال القطري:1٫03035 مقابل الريال الواحد 0٫97055
الدرهم المغربي: 0٫37439 مقابل الريال الواحد 2٫67367
الجنيه المصري: 0٫12139 مقابل الريال الواحد 8٫23820