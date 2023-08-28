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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫05185 مقابل الريال الواحد 0٫24680

الدولار: 3٫75150 مقابل الريال الواحد 0٫26656

درهم إماراتي: 1٫02137 مقابل الريال الواحد 0٫97908

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73331

دينار أردني: 5٫29879 مقابل الريال الواحد 0٫18872

دينار كويتي:12٫15572 مقابل الريال الواحد 0٫08227

الريال القطري:1٫03035 مقابل الريال الواحد 0٫97055

الدرهم المغربي: 0٫37439 مقابل الريال الواحد 2٫67367

الجنيه المصري: 0٫12139 مقابل الريال الواحد 8٫23820

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