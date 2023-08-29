انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 231.49 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء أمطار متفاوتة وبرد على مرتفعات 4 مناطق مطلب بتقديم مياه الشرب مجانًا في المطاعم والمقاهي السعودية ستحدث تغييرًا جذريًّا بكرة القدم عبر صفقات دوري أبطال أوروبا إجلاء 700 أسرة فلبينية عن منازلها بسبب إعصار ساولا انضمام السعودية لتحالف عالمي لإنتاج طائرات مقاتلة متطورة الذكاء الاصطناعي مصيبة حلت على زمننا آخر ضحاياها مصطفى الآغا! دعم الوقود في السعودية الأعلى بين اقتصادات مجموعة العشرين إجلاء أكثر من 6 آلاف روسي بسبب الفيضانات
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫06151 مقابل الريال الواحد 0٫24622
الدولار: 3٫75125 مقابل الريال الواحد 0٫26658
درهم إماراتي: 1٫02130 مقابل الريال الواحد 0٫97914
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73781
دينار أردني:5٫29844 مقابل الريال الواحد 0٫18874
دينار كويتي: 12٫16214 مقابل الريال الواحد 0٫08222
الريال القطري:1٫03028 مقابل الريال الواحد 0٫97061
الدرهم المغربي:0٫36908 مقابل الريال الواحد 2٫71203
الجنيه المصري: 0٫12143 مقابل الريال الواحد8٫23534