أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

أسعار العملات

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫06151 مقابل الريال الواحد 0٫24622

الدولار: 3٫75125 مقابل الريال الواحد 0٫26658

درهم إماراتي: 1٫02130 مقابل الريال الواحد 0٫97914

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73781

دينار أردني:5٫29844 مقابل الريال الواحد 0٫18874

دينار كويتي: 12٫16214 مقابل الريال الواحد 0٫08222

الريال القطري:1٫03028 مقابل الريال الواحد 0٫97061

الدرهم المغربي:0٫36908 مقابل الريال الواحد 2٫71203

الجنيه المصري: 0٫12143 مقابل الريال الواحد8٫23534