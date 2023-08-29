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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

أسعار العملات

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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اليورو: 4٫06151 مقابل الريال الواحد 0٫24622

الدولار: 3٫75125 مقابل الريال الواحد 0٫26658

درهم إماراتي: 1٫02130 مقابل الريال الواحد 0٫97914

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73781

دينار أردني:5٫29844 مقابل الريال الواحد 0٫18874

دينار كويتي: 12٫16214 مقابل الريال الواحد 0٫08222

الريال القطري:1٫03028 مقابل الريال الواحد 0٫97061

الدرهم المغربي:0٫36908 مقابل الريال الواحد 2٫71203

الجنيه المصري: 0٫12143 مقابل الريال الواحد8٫23534

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