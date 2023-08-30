أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫07734 مقابل الريال الواحد 0٫24526

الدولار: 3٫75117 مقابل الريال الواحد 0٫26658

درهم إماراتي: 1٫02128 مقابل الريال الواحد 0٫97916

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73912

دينار أردني: 5٫29684 مقابل الريال الواحد 0٫18879

دينار كويتي: 12٫24759 مقابل الريال الواحد 0٫08220

الريال القطري:1٫03026 مقابل الريال الواحد 0٫97063

الدرهم المغربي:0٫37241 مقابل الريال الواحد 2٫68783

الجنيه المصري:0٫12117 مقابل الريال الواحد 8٫25227