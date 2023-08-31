أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫07734 مقابل الريال الواحد 0٫24526
الدولار: 3٫75117 مقابل الريال الواحد 0٫26658
درهم إماراتي: 1٫02128 مقابل الريال الواحد 0٫97916
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73912
دينار أردني: 5٫29684 مقابل الريال الواحد 0٫18879
دينار كويتي: 12٫24759 مقابل الريال الواحد 0٫08220
الريال القطري:1٫03026 مقابل الريال الواحد 0٫97063
الدرهم المغربي:0٫37241 مقابل الريال الواحد 2٫68783
الجنيه المصري:0٫12117 مقابل الريال الواحد 8٫25227