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أسعار العملات مقابل الريال اليوم السبت

السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
أسعار العملات مقابل الريال اليوم السبت
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫05010 مقابل الريال الواحد 0٫24694

الدولار: 3٫75150 مقابل الريال الواحد0٫26656

درهم إماراتي: 1٫02136 مقابل الريال الواحد 0٫97908

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73331

دينار أردني: 5٫29879 مقابل الريال الواحد 0٫18872

دينار كويتي: 12٫15572 مقابل الريال الواحد 0٫08227

الريال القطري: 1٫03035 مقابل الريال الواحد 0٫97055

الدرهم المغربي: 0٫37461 مقابل الريال الواحد 2٫67209

الجنيه المصري: 0٫12126 مقابل الريال الواحد 8٫24654

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