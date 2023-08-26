أسعار العملات مقابل الريال اليوم السبت

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫05010 مقابل الريال الواحد 0٫24694
الدولار: 3٫75150 مقابل الريال الواحد0٫26656
درهم إماراتي: 1٫02136 مقابل الريال الواحد 0٫97908
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73331
دينار أردني: 5٫29879 مقابل الريال الواحد 0٫18872
دينار كويتي: 12٫15572 مقابل الريال الواحد 0٫08227
الريال القطري: 1٫03035 مقابل الريال الواحد 0٫97055
الدرهم المغربي: 0٫37461 مقابل الريال الواحد 2٫67209
الجنيه المصري: 0٫12126 مقابل الريال الواحد 8٫24654