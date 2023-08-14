أسعار القمح تقفز بعد قصف روسيا سفينة في البحر الأسود

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قفزت أسعار القمح في التداولات الآسيوية بعدما قصفت البحرية الروسية سفينة شحن في البحر الأسود حتى توقفها وتفتشها، وسط استمرار التوترات في الممر المائي الرئيسي.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن ناقلة شحن السلع الجافة كانت متجهة إلى ميناء إزميل الأوكراني عندما أطلقت سفينة دورية تابعة للبحرية الروسية النار عليها بعد تجاهل مشغلي السفينة طلب التفتيش. وأضافت أنه سُمح للسفينة باستئناف رحلتها بعد ذلك، دون أن توضح نوع الشحنة -إن وجدت- التي كانت تقلها.
ارتفعت العقود المستقبلية للقمح بنسبة 1.2% تقريباً قبل تراجع الزيادة إلى 0.3% عند 6.56 دولار للبوشل، وذلك عقب انخفاضها بنسبة 1.5% يوم الجمعة الماضي.
A Russian warship fired warning shots at a cargo ship in the southwestern Black Sea as it made its way northwards. It was the first time Russia has fired on merchant shipping beyond Ukraine since it quit the Black Sea grain deal last month https://t.co/pOXyBFs89B pic.twitter.com/HOJuUdeSkF
— Reuters (@Reuters) August 13, 2023
صعدت تقديرات وزارة الزراعة الأميركية لشحنات القمح الروسي المتوقعة، التي صدرت السبت الماضي، إلى 48 مليون طن متري لموسم 2023-24. وهذا يعني أن ربع واردات القمح العالمية تقريباً ستأتي الآن من روسيا.
وعرضت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الاثنين لقطات لعملية إطلاق النار على السفينة في جنوب غرب البحر الأسود وهي تشق طريقها شمالًا، وهي المرة الأولى التي تطلق فيها روسيا النار على سفن تجارية خارج أوكرانيا منذ خروجها من صفقة حبوب تاريخية توسطت فيها الأمم المتحدة الشهر الماضي.
أوقفت روسيا في يوليو مشاركتها في صفقة الحبوب في البحر الأسود التي سمحت لأوكرانيا بتصدير المنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، وحذرت موسكو من أنها تعتبر جميع السفن المتجهة إلى المياه الأوكرانية تحمل أسلحة.