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مخاوف بشأن الإمدادات بسبب الإعصار إداليا

أسعار النفط ترتفع بفعل تراجع المخزونات الأمريكية

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٥ صباحاً
أسعار النفط ترتفع بفعل تراجع المخزونات الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضاً كبيراً في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، وفي ظل مخاوف الإمدادات بسبب الإعصار إداليا.

ارتفاع عقود خام برنت

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر/تشرين الأول 17 سنتاً بما يعادل 0.2% إلى 85.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:33 بتوقيت غرينتش. وينتهي عقد أكتوبر غداً الخميس، وكان عقد نوفمبر تشرين الثاني الأكثر نشاطا عند 85.08 دولار للبرميل، مرتفعا 17 سنتاً.

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كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 24 سنتا، أو 0.3%، إلى 81.40 دولار، مسجلة مكاسب للجلسة الخامسة.

وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من دولار للبرميل أمس الثلاثاء مع انخفاض الدولار بعد أن تراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في أعقاب بيانات الوظائف الضعيفة. ويجعل ضعف العملة الأميركية النفط المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، مما يعزز الطلب.

تراجع المخزونات الأمريكية

في غضون ذلك، ذكرت مصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء‭ ‬أن مخزونات النفط الخام تراجعت بنحو 11.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس/آب. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قبل صدور البيانات قدروا في المتوسط ​​تراجعا قدره 3.3 مليون برميل.

وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون العقود الآجلة بسبب المخاوف المحيطة بإعصار إداليا، الذي يضرب خليج المكسيك إلى الشرق من مواقع إنتاج النفط والغاز الطبيعي الأميركية الكبرى.

تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن الحقول البحرية في خليج المكسيك تمثل نحو 15% من إنتاج الخام الأميركي و5% تقريبا من إنتاج الغاز الطبيعي.

وأجلت شركة النفط الكبرى شيفرون بعض موظفيها من المنطقة، لكن الإنتاج مستمر في المواقع التي تعمل فيها في خليج المكسيك.

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