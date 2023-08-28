أسعار عملات دول بريكس مقابل الريال اليوم الاثنين

قرر تحالف بريكس “BRICS” الاقتصادي، الخميس الماضي، الموافقة على انضمام 6 دول جديدة للتكتل ومن بينها السعودية، ذلك ابتداءً من عام 2024 المقبل، ويبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر عملة دول تحالف بريكس، مقابل أسعار العملات، اليوم الاثنين، من بينها سعر الريال السعودي أيضًا.

أسعار عملات بريكس مقابل الريال

وتستعرض “المواطن” في السطور التالية أسعار صرف العملات، اليوم الاثنين، لدول تحالف بريكس مقابل العملة الوطنية المتمثلة في الريال، وهي كالتالي:

سعر الريال الواحد: 8.24 جنيه مصري.

سعر الريال الواحد: 25.32 روبل روسي.

سعر الريال الواحد: 39.03 ين ياباني.

سعر الريال الواحد: 22.00 روبية هندية.

سعر الريال الواحد: 1.30 ريال برازيلي.

سعر الريال الواحد: 0.98 درهم إماراتي.

سعر الريال الواحد: 4.95 راند جنوب إفريقي

سعر الريال الواحد: 11.267.32 ريال إيراني.

سعر الريال الواحد: 14.68 بير إثيوبي.

سعر الريال الواحد: 93.34 بيزو أرجنتيني.

معلومات مهمة عن تحالف بريكس “BRICS”

عدد أعضاء تحالف بريكس: 11 عضوًا.

نسبة تحالف بريكس من سكان العالم: 46%.

حجم اقتصاد دول تحالف بريكس: 29 تريليون دولار.

نسبة تحالف بريكس من مساحة اليابسة: 32%.

بريكس تمتلك نفط العالم

قررت مجموعة بريكس، زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام، مما يحوّل المجموعة إلى تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي، ومع هذا التوسع الذي يعد الأول منذ 2010 وهو تاريخ انضمام جنوب إفريقيا للمجموعة؛ سيزيد عدد الدول المنضمة إلى 11 عضوًا، بعدما كانت تضم روسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند والصين.

وأصبح تكتل بريكس يضم أيضًا ستة من كبار منتجي النفط حول العالم، بحسب موقع World of Statistics المختص بالإحصاءات الاقتصادية العالمية، وجاء ترتيب منتجي النفط حول العالم وعضويتهم في التحالفات العالمية كالتالي:

الولايات المتحدة (G7) كندا (G7) السعودية (بريكس) روسيا (بريكس) الصين (بريكس) الإمارات (بريكس) إيران (بريكس) البرازيل (بريكس)

الناتج المحلي لمجموعة بريكس

ووفقًا لموقع “The Spectator Index”، يصل الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء بريكس اعتبارًا من 1 يناير 2024 كالتالي: