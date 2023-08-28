نابولي يهزم ساسولو بهدفين أسعار عملات دول بريكس مقابل الريال اليوم الاثنين 18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها إيقاف وزيرة الخارجية الليبية شريحة لحم سعرها 22 ألف ريال! روبيرتو مانشيني .. أول مدرب إيطالي بتاريخ الأخضر وخدع ليستر سيتي المرشحان الأوفر حظًّا لتولي قيادة فاغنر بعد تأكيد مقتل بريغوجين تحرك إيراني لاحتواء تسرب نفطي في مياهها الإقليمية موعد إيداع دعم سبتمبر من حساب المواطن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول
قرر تحالف بريكس “BRICS” الاقتصادي، الخميس الماضي، الموافقة على انضمام 6 دول جديدة للتكتل ومن بينها السعودية، ذلك ابتداءً من عام 2024 المقبل، ويبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر عملة دول تحالف بريكس، مقابل أسعار العملات، اليوم الاثنين، من بينها سعر الريال السعودي أيضًا.
وتستعرض “المواطن” في السطور التالية أسعار صرف العملات، اليوم الاثنين، لدول تحالف بريكس مقابل العملة الوطنية المتمثلة في الريال، وهي كالتالي:
قررت مجموعة بريكس، زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام، مما يحوّل المجموعة إلى تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي، ومع هذا التوسع الذي يعد الأول منذ 2010 وهو تاريخ انضمام جنوب إفريقيا للمجموعة؛ سيزيد عدد الدول المنضمة إلى 11 عضوًا، بعدما كانت تضم روسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند والصين.
وأصبح تكتل بريكس يضم أيضًا ستة من كبار منتجي النفط حول العالم، بحسب موقع World of Statistics المختص بالإحصاءات الاقتصادية العالمية، وجاء ترتيب منتجي النفط حول العالم وعضويتهم في التحالفات العالمية كالتالي:
ووفقًا لموقع “The Spectator Index”، يصل الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء بريكس اعتبارًا من 1 يناير 2024 كالتالي: