“أسفار” راعٍ رسميٌ لنادي الهلال السعودي

وقعت الشركة السعودية للاستثمار السياحي “أسفار”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ونادي الهلال السعودي، اتفاقية رعاية لفريق كرة القدم لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، والتي تتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة في تحقيق مستهدفاتها في دعم الاستثمار الرياضي ودعم أعمال الشركة في الاستثمار السياحي في المدن الواعدة.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستكون “أسفار” راعياً رسمياً لنادي الهلال حتى نهاية موسم 2025/2026، إذ تسهم الرعاية في مساندة طموحات النادي لكسب المزيد من البطولات ورفع العديد من الكؤوس محلياً وإقليمياً وعالمياً.

“أسفار” راعٍ رسميٌ لنادي الهلال

ووقّع الاتفاقية كلٌ من الدكتور فهد بن مشيط، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار السياحي “أسفار”، والأستاذ سلطان آل الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية.

وعبَّر الرئيس التنفيذي لشركة “أسفار” الدكتور فهد بن مشيط: “نحن سعداء بشراكتنا مع نادي الهلال العريق والمتميز. تأتي هذه الرعاية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، وضمن التزامنا بتحقيق أحد أهداف إستراتيجية شركتنا في ما يتعلق بدعم المجتمع الحيوي، ومنها القطاع الرياضي في المملكة. فنحن حريصون على تشجيع ممارسي الرياضة ودعم مختلف الفئات العمرية والمواهب الناشئة في جميع أنواع الرياضات”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية الأستاذ سلطان آل الشيخ عن سعادته بتوقيع هذه الرعاية، التي ستسهم في دعم مسيرة الهلال نحو تحقيق تطلعاته في المجالين التجاري والتسويقي، مشيرًا إلى أن أهداف هذه الرعاية تسعى إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتسعى شركة “أسفار“، التي أُطلقت مؤخراً، إلى إنشاء وتطوير مشاريع ووجهات سياحية رائدةٍ في مجالات الضيافة والترفيه والتجزئة والأنشطة والمطاعم بالشراكة مع القطاع الخاص. وتتماشى عمليات الشركة مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى الارتقاء بإمكانات القطاع السياحي وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، وتنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه فيها.

يذكر أن نادي الهلال السعودي لكرة القدم تأسس عام 1957م، ويُعد أكثر فريق كرة قدمٍ تحقيقاً للبطولات في المملكة، وأكثر الأندية الآسيوية فوزًا بالبطولات القارية بمختلف مسمياتها.