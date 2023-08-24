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فتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا

أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو.

أسماء ركاب الطائرة

ونشرت الهيئة قائمة بأسماء ركاب الطائرة الخاصة: بريغوجين يفغيني، بروبوستين سيرغي، ماكاريان يفغيني، توتمين ألكسندر، تشيكالوف فاليري، أوتكين دميتري، ماتوسيف نيكولاي.

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وأعضاء الطاقم: ليفشين أليكسي القائد، كريموف رستم مساعد الطيار، راسبوبوفا كريستينا مضيفة طيران.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقًا بشأن انتهاك قواعد التنقل واستخدام وسائل النقل الجوي، بعد تحطم طائرة يفغني بريغوجين في مقاطعة تفير شمال موسكو.

تحقيق جنائي

وجاء في بيان لجنة التحقيق على قناة تليجرام: بعد حادث الطائرة الذي وقع في مقاطعة تفير، فتحت إدارة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق الروسية قضية جنائية على أساس جريمة بموجب المادة 263 من القانون الجنائي الروسي (انتهاك قواعد التنقل واستخدام وسائل النقل الجوي)، وفقًا لروسيا اليوم.

10 ركاب

وتحطمت طائرة خاصة أمس الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب، ووفقًا لقائمة ركاب الطائرة، كان أيضًا قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين على متنها.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ أن طائرة خاصة من طراز إمبراير ليغاسي وعلى متنها عشرة أشخاص تحطمت في منطقة تفير.

وشددت الإدارة على أنه كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وبحسب المعلومات الأولية، قتل جميع من كانوا على متنها.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس حركة نحن مع روسيا فلاديمير روغوف، مصرع مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين والرجل الثاني في المجموعة، دميتري أوتكين.

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