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حلقت شعرها تمامًا

أسما شريف منير مريضة أم تسعى وراء التريند

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٨ مساءً
أسما شريف منير مريضة أم تسعى وراء التريند
المواطن - فريق التحرير

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أثارت الفنانة المصرية أسما شريف منير حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مسببة موجة عارمة من الغضب بعد أن ظهرت في أحدث صور لها من مهرجان القاهرة للدراما بدون شعر تمامًا، ما أثار العديد من التساؤلات حولها، هل هي مريضة أم تسعى وراء التريند؟..

حلاقة رأسها

ظهرت أسما شريف منير خلال فعاليات حفل مهرجان القاهرة للدراما أمس، وخفطت الأنظار إليها بإطلالتها الجريئة وحلاقتها شعرها تمامًا، بينما كانت تسير على الريد كاربت، حيث قامت أسما بقص شعرها تمامًا.

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بعد أن نشرت أسما شريف منير صورها وهي حليقة الرأس من مهرجان القاهرة للدراما، تساءل الجميع عن سبب حلقها شعر رأسها، هل هي مريضة أم تسعى وراء التريند، إلا أنها أوضحت الأمر لمتابعيها من خلال صفحتها عبر موقع السوشيال ميديا لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلة:  طيب أول حاجة شكرًا على كل ردود الفعل، الوحشة والحلوة كلها، وشكرَا لكل الناس اللي كانت خايفة وقلقانة عليا، ممكن بقى أقولكم الحكاية من وجهة نظري ببساطة.

توضيح أسما شريف

أولاً الحكاية جت بالصدفة جدًا وكان قرارًا لحظيًا وانفعاليًا جدًا ومش ندمانة عليه، تاني حاجة أنا مش بعمل كده علشان أطلع تريند بس كنت عارفة أني هبقى تريند، في فرق كبير بين عايزة وعارفة، على فكرة التريند ده نقمة مش حاجة حلوة خالص بس مش هدخل في الجدل ده دلوقتي.

ثاني حاجة أنا الحمد لله كويسة ومبسوطة ومش واخدة الخطوة دي بسبب اكتئاب خالص بالعكس دي صفحة جديدة حلوة مليانة تفاؤل وقوة وارادة وتحدي وجرأة وشجاعة وكل حاجة إيجابية في الكون، أنا فعلا من فترة كنت بمر بمرحلة صعبة جدًا بس كنت في رحلة بقالي شوية بتعافى منها وبقف على رجلي من الأول وكان أخرها رحلة دهب، وبالعكس ده مش اكتئاب ده مرحلة انتقالية مؤمنة إني هحقق فيها حاجات كتير.

آخر حاجة الجماعة اللي مكبرين الموضوع ( ده شعري مش شعرك) حاجة كدة بجد أخيرة ( انا عاجبني شكلي جدًا بصراحة، شكله جامد ومديني ثقة في نفسي جدًا) بحبكم أوي بجد

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