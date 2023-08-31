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عن النصف الأول

“أسمنت الجنوب” توزع 49 مليون ريال أرباحاً نقدية

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ صباحاً
“أسمنت الجنوب” توزع 49 مليون ريال أرباحاً نقدية
المواطن - فريق التحرير

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قرر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول بقيمة 49 مليون ريال بما يعادل3.5% من القيمة الاسمية للسهم.

عدد الأسهم المستحقة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغ 140 مليون سهم، بينما حصة التوزيع 0.35 ريال لكل سهم.

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أحقية توزيع الأرباح

بينما بلغ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 3 سبتمبر 2023، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون التوزيع يوم 17 سبتمبر 2023.

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