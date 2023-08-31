“أسمنت الجنوب” توزع 49 مليون ريال أرباحاً نقدية

قرر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول بقيمة 49 مليون ريال بما يعادل3.5% من القيمة الاسمية للسهم.

عدد الأسهم المستحقة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغ 140 مليون سهم، بينما حصة التوزيع 0.35 ريال لكل سهم.

أحقية توزيع الأرباح

بينما بلغ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 3 سبتمبر 2023، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون التوزيع يوم 17 سبتمبر 2023.