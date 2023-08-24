أسمنت الرياض: توزيع 96 مليون ريال أرباحاً على المساهمين

أعلنت شركة “أسمنت الرياض”، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 “ستة أشهر”.

وأشارت الشركة، في بيان لها على “تداول”، إلى ارتفاع الأرباح بنسبة 53% في النصف الأول إلى 127 مليون ريال.

وأضافت شركة أسمنت الرياض، أنه سيتم توزيع 96 مليون ريال على المساهمين بواقع 0.80 ريال للسهم.

مؤشر الأسهم السعودية

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 10.48 نقاط ليقفل عند مستوى 11367.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 201 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سلامة، وثمار، وعلم، والباحة، والحمادي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: المعذر ريت، وسينومي ريتيل، وأسواق المزرعة، والموارد، والمواساة الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و3.50%.

مؤشر السوق الموازية

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والباحة، وشمس، وأرامكو السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وعلم، وشركة الاتصالات السعودية، وعذيب للاتصالات، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 150.18 نقطة، ليقفل عند مستوى 23629.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و 600 ألف سهم.