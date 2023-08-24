أسمنت الرياض: توزيع 96 مليون ريال أرباحاً على المساهمين مكافحة المخدرات تعلن عن وظائف عسكرية على رتبة جندي أول وجندي وظائف شاغرة لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية 16.9 مليار ريال صادرات السعودية غير النفطية خلال يونيو “سمو العقارية” تحقق أرباحاً بقيمة 50 مليون ريال السعودية تستقل بسياستها الخارجية وتستعد للانضمام لـ بريكس مصير فاغنر بعد مقتل زعيمها بريغوجين في تحطم الطائرة وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر المعلم شمعة تضيء طريق العلم للطلاب ويصنع الأمل ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202.2 ريال
أعلنت شركة “أسمنت الرياض”، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 “ستة أشهر”.
وأشارت الشركة، في بيان لها على “تداول”، إلى ارتفاع الأرباح بنسبة 53% في النصف الأول إلى 127 مليون ريال.
وأضافت شركة أسمنت الرياض، أنه سيتم توزيع 96 مليون ريال على المساهمين بواقع 0.80 ريال للسهم.
وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 10.48 نقاط ليقفل عند مستوى 11367.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 201 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: سلامة، وثمار، وعلم، والباحة، والحمادي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: المعذر ريت، وسينومي ريتيل، وأسواق المزرعة، والموارد، والمواساة الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و3.50%.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والباحة، وشمس، وأرامكو السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وعلم، وشركة الاتصالات السعودية، وعذيب للاتصالات، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 150.18 نقطة، ليقفل عند مستوى 23629.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و 600 ألف سهم.