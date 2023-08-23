“أسمنت القصيم” توصي بتوزيع 58.5 مليون ريال

أعلنت شركة “أسمنت القصيم” عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني للعام 2023، بنسبة 6.5 %.

أرباح أسمنت القصيم

وأشارت الشركة، في بيان لها على “تداول”، إلى أن إجمالي قيمة التوزيعات بلغت 58.5 مليون ريال، موزعا على عدد 90 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال.

تاريخ الاستحقاق

وأضافت أن تاريخ الأحقية سيكون الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأوضحت أسمنت القصيم، أن تاريخ التوزيع سيكون الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2023م.

الأسهم السعودية

وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته منخفضاً 30.90 نقطة، ليقفل عند مستوى 11377.55 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 4.6 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 181 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وجاءت أسهم شركات؛ ثمار، والتطويرية الغذائية، وسلوشنز، وعذيب للاتصالات، وسينومي ريتيل الأكثر ارتفاعًا، وكانت أسهم شركات؛ المراعي، والبحر الأحمر، والأسماك، وأسترا الصناعية، والسعودي الفرنسي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 4.15% .