“أسمنت القصيم” توصي بتوزيع 58.5 مليون ريال وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة “وقاية” برعاية الملك سلمان.. مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن تنطلق الجمعة رصد وتوثيق الممارسات غير الأخلاقية أكثر ما يحتاجه الإعلام 62 مليون زيارة لمنصة معين الرقمية ردة فعل الوليد بن طلال تجاه مشجع هلالي يسلم على والد فهد بن نافل الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة بـ 48 مئوية سدافكو توافق على توزيع 3 ريالات أرباحاً للسهم اليوم.. بدء التقديم على وظائف وزارة الحج صندوق “الأهلي ريت 1” يوزع أرباحاً بقيمة 34.4 مليون ريال
أعلنت شركة “أسمنت القصيم” عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني للعام 2023، بنسبة 6.5 %.
وأشارت الشركة، في بيان لها على “تداول”، إلى أن إجمالي قيمة التوزيعات بلغت 58.5 مليون ريال، موزعا على عدد 90 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال.
وأضافت أن تاريخ الأحقية سيكون الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأوضحت أسمنت القصيم، أن تاريخ التوزيع سيكون الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2023م.
وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته منخفضاً 30.90 نقطة، ليقفل عند مستوى 11377.55 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 4.6 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 181 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.
وجاءت أسهم شركات؛ ثمار، والتطويرية الغذائية، وسلوشنز، وعذيب للاتصالات، وسينومي ريتيل الأكثر ارتفاعًا، وكانت أسهم شركات؛ المراعي، والبحر الأحمر، والأسماك، وأسترا الصناعية، والسعودي الفرنسي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 4.15% .