“أسمنت حائل” توزع 35.6 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

أعلنت شركة أسمنت حائل عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع 35.6 مليون ريال أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني للعام 2023، بما يعادل 3.7% من القيمة الاسمية للسهم.

عدد الأسهم المستحقة

وأوضحت الشركة، في بيان على “تداول”، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 96406522 سهم، بواقع 0.37 ريال لكل سهم على أن يكون تاريخ الأحقية 10 سبتمبر 2023م.

أحقية توزيع الأرباح

وأضافت أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، بينما تاريخ التوزيع 26 سبتمبر 2023م عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

وأهابت الشركة بالمساهمين تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً بشكل مباشر.