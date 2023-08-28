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منها الخبز البني والزبادي قليل الدسم

أطعمة صحية تعرضك لأمراض قاتلة

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٩ مساءً
أطعمة صحية تعرضك لأمراض قاتلة
المواطن - فريق التحرير

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حذر علماء أستراليون، من أطعمة صحية يمكن أن تعرض الشخص لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض القاتلة.

أطعمة صحية

وبحسب الدراسة التي أجراها علماء أستراليون، فقد تم اختيار الخبز البني والزبادي القليل الدسم وألواح البروتين protein bars، وهي ألواح تغذية تحتوي على نسبة عالية من البروتين، والكربوهيدرات والدهون، وعلى الرغم من اعتبارها الخيار الصحي، إلا أن هذه الأطعمة يمكن أن تزيد في الواقع من خطر الإصابة بعدد من الأمراض القاتلة مثل النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم.

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وبحسب الباحثين، فإن النساء اللاتي تناولن المزيد من الأطعمة الفائقة المعالجة مثل هذه الاختيارات الصحية رفعن عامل الخطر لديهن بنسبة 39%.

وتتبع الفريق النظام الغذائي لـ 10006 امرأة تتراوح أعمارهن بين 46 و55 عامًا لمدة 15 عامًا.

وذكرت أنوشريا بانت، من جامعة سيدني، أمام مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام: تميل الأطعمة الفائقة المعالجة إلى أن تكون أقل في الألياف، وتحتوي على نسبة عالية من الملح والسكريات، ومن المعروف أن كل هذه العوامل مضادة للوقاية من أمراض القلب، بحسب روسيا اليوم.

منخفضة السعرات الحرارية

ويتم الإعلان عن الكثير من الأطعمة على أنها صحية لأنها منخفضة السعرات الحرارية، وعندما ننظر إلى محتوى الملح، نجد أنه مرتفع جدًّا. نحن نعلم أن نسبة الملح العالية تعني ارتفاع ضغط الدم.

وحذرت من أن النساء البريطانيات قد يتعرضن للخطر بشكل خاص لأن نظامهن الغذائي يحتوي عادة على 57% من هذه الأطعمة. وهذا يزيد بمقدار الثلث عن أعلى كمية في الدراسة.

وربطت الأبحاث السابقة بين الأطعمة الفائقة المعالجة والسمنة والسكري من النوع الثاني والسرطان.

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