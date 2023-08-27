أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة ضبط 3 متسولين بالقصيم استعطفوا المصلين بالمساجد جماهير النصر: رحيل تاليسكا في مصلحة نادينا لحظة نقل مصابين وقتلى بحادث تحطم طائرة أمريكية في أستراليا السديس: استشعار دور الأسرة يخلق بيئة تعليمية ناجحة للطلاب هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج بعد إعلان المخطط العام.. ولي العهد يدعم الاقتصاد السعودي من بوابة القطاع اللوجيستي قفزة حادة بأسعار وقود الطائرات قد ترفع أسعار تذاكر الطيران وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية 6 أعراض تؤكد فشل القلب
كشف خبير التغذية الروسي الدكتور يفغيني أرزاماستسيف، أن من الخطأ تناول الفطر والمكسرات والأطعمة المحتوية على بهارات وتوابل حارة والعصائر الطازجة على معدة فارغة.
وأردف يفغيني أرزاماستسيف، أن على الشخص الجائع الامتناع عن تناول الأطعمة الثقيلة كالفطريات والمكسرات واللحم المجفف المشبع بالبهارات والتوابل الحادة على معدة فارغة لأنها تؤثر سلبًا في الغشاء المخاطي للمعدة وتهيجه، وفقًا لـروسيا اليوم.
وأكد الطبيب أن هذه منتجات عدوانية جدًّا يؤدي تناولها على معدة فارغة إلى مشكلات في الغشاء المخاطي للمعدة، ولاحقًا إلى الإصابة بالتهاب في المعدة.