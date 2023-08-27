أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة

كشف خبير التغذية الروسي الدكتور يفغيني أرزاماستسيف، أن من الخطأ تناول الفطر والمكسرات والأطعمة المحتوية على بهارات وتوابل حارة والعصائر الطازجة على معدة فارغة.

6 أطعمة

وأردف يفغيني أرزاماستسيف، أن على الشخص الجائع الامتناع عن تناول الأطعمة الثقيلة كالفطريات والمكسرات واللحم المجفف المشبع بالبهارات والتوابل الحادة على معدة فارغة لأنها تؤثر سلبًا في الغشاء المخاطي للمعدة وتهيجه، وفقًا لـروسيا اليوم.

وأكد الطبيب أن هذه منتجات عدوانية جدًّا يؤدي تناولها على معدة فارغة إلى مشكلات في الغشاء المخاطي للمعدة، ولاحقًا إلى الإصابة بالتهاب في المعدة.