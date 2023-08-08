أطول قط بالعالم يشبه النمر الصغير

وثقت صور متداولة لقطات لأطول قط في العالم، والذي يشبه في حجمه النمر الصغير.

قط السافانا

ويبلغ ارتفاع قط السافانا المدعو فنرير أقل بقليل من 19 بوصة، ويقول مالكه ويل باورز: إنه لا يزال ينمو، وفقًا لصحيفة ديلي ستار.

وأضاف مالكه ويل: يجب أن نحد من طعامه الآن بعد أن أصبح أكبر لأنه أصبح كبيرًا جدًّا- سوف يلتهم أي شيء.

وتابع ويل: فنرير طويل جدًّا، وهناك الكثير من الأشياء التي يمكنه القيام بها ولن تتمكن القطط الأخرى من القيام بها.

وأردف: في وقت سابق عندما كنا نحاول التقاط بعض الصور له، كان علينا إخراج بعض القطط الأخرى خارج الغرفة، لكن فنرير قرر أنه لا يريد أن يكون في الغرفة بعد الآن، لذلك وقف على رجليه الخلفيتين وفتح الباب.

واختتم: لا توجد قطط كثيرة يمكنها فعل ذلك. بالإضافة إلى أنه فتى جائع، فهو يميل إلى سرقة الأشياء من سطح العمل، فهي قريبة جدًّا من الحافة.