أعراض متحور كورونا الجديد ايريس وطرق الوقاية

ارتفعت معدلات البحث عن متحور كورونا الجديد ايريس خلال الساعات الماضية بكثافة عالية، وذلك في ظل المخاوف من ارتفاع معدلات الإصابة عقب تحذيرات منظمة الصحة العالمية من شدة أعراض المرض والمتحور ايريس ، والتى تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا..

وبعد ارتفاع معدلات الإصابة بالمتحور الجديد ايريس في الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أخرى حيث ظهر في 51 دولة بينها مصر، يشهد المتحور الجديد ما يقرب من 30 طفرة في الحمض الأميني له مع ارتفاع البروتين به خلافًا لمتحور أوميكرون السابق.

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن أبرز أعراض متحور كورونا الجديد ايريس، نظراً لانتشاره السريع في عدد من دول العالم، فيما بدأ العلماء والأطباء في البحث عن أسباب وأعراض الإصابة بالمتحور ، وسبل العلاج اللازمة له.

أعراض متحور كورونا الجديد

ارتفاع كبير في درجات حرارة الجسم.

فقدان الشخص المريض بمتحور كورونا لحاستى التذوق والشم.

الشعور بصعوبة بالغة في التنفس.

شعور المصاب بالصداع وأيضًا الضيق وعدم الارتياح.

حدوث سيلان في الأنف.

التهاب الحلق وسعال شديد.

ألم في عضلات الجسم.

طرق الوقاية من المتحور الجديد

1- ضرورة استخدام الكمامة فى أماكن التجمعات أو بوسائل المواصلات أو قاعات الحفلات وتغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند العطس أو السعال.

2- غسل اليدين بشكل متكرر، مع تطهير الأيدي إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية .

3- الامتناع عن المصافحات أو العناق أو القبلات التي يمكن أن تنقل متحورات فيروس كورونا، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم التدخين.

4- التغذية الجيدة ، لأنها تعزز المناعة وشرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش .

5- تهوية الغرف والصالات بشكل يومي.

6- النوم مبكراً، وعدم السهر لتقوية المناعة.

7- الحصول على حصة يومية 15 دقيقة من أشعة الشمس، ولتكن قبل الظهر أو بعد العصر.

8- ممارسة الرياضة حيث أنها تعزز المناعة و توفر المزيد من الأكسجين والتغذية للمخ.

9- التطعيم ضد الإنفلونزا من الأمور الهامة جداً للحماية من الإنفلونزا وتغيير مسار العدوى بالكورونا .

10- متابعة التطعيم بلقاحات كورونا.