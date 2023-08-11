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ارتفاع درجات الحرارة بعدة مدن

أعلى حرارة مسجلة بالأحساء 51 مئوية

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
أعلى حرارة مسجلة بالأحساء 51 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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أفاد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، بأن 22 سبتمبر المقبل سيمثل نهاية فصل الصيف فلكيًّا، لتبدأ بعدها مرحلة انتقالية تتذبذب فيها درجات الحرارة وتحدث تغيرات وتقلبات استعدادًا لدخول فصل الشتاء.

وأوضح القحطاني، خلال مداخلة هاتفية لـ “قناة الإخبارية”، أن المدن السعودية لا زالت تواجه ارتفاعًا في درجات الحرارة بشهر أغسطس، حيث سجلت مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 51 مئوية.

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توقعات الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين (46- 48)مْ على عدد من المناطق بدءًا من السبت المقبل.

وقال المركز في فيديوجراف عبر حسابه على منصة “إكس”: إنه يتوقع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين (46- 48)مْ على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، والمدينة المنورة ابتداءً من يوم السبت وحتى نهاية الأسبوع القادم.

 

 

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