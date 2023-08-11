أعلى حرارة مسجلة بالأحساء 51 مئوية

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أفاد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، بأن 22 سبتمبر المقبل سيمثل نهاية فصل الصيف فلكيًّا، لتبدأ بعدها مرحلة انتقالية تتذبذب فيها درجات الحرارة وتحدث تغيرات وتقلبات استعدادًا لدخول فصل الشتاء.
وأوضح القحطاني، خلال مداخلة هاتفية لـ “قناة الإخبارية”، أن المدن السعودية لا زالت تواجه ارتفاعًا في درجات الحرارة بشهر أغسطس، حيث سجلت مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 51 مئوية.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين (46- 48)مْ على عدد من المناطق بدءًا من السبت المقبل.
وقال المركز في فيديوجراف عبر حسابه على منصة “إكس”: إنه يتوقع استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين (46- 48)مْ على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، والمدينة المنورة ابتداءً من يوم السبت وحتى نهاية الأسبوع القادم.
فيديو | المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة بــ 51 درجة مئوية.. و22 سبتمبر نهاية فصل الصيف فلكيا#الإخبارية pic.twitter.com/nc2pLh2ed5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 11, 2023