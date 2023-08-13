أعلى وأدنى حرارة اليوم بين 47 و14 مئوية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض المدن والأماكن السعودية؛ حيث سجلت الدمام والأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ47 درجة مئوية، فيما سجلت السودة أدنى حرارة بـ14 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة”إكس” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: الدمام والأحساء وحفر الباطن ورفحاء 47 مئوية، عرعر والصمان والتنهات والقريات والخرج والدهناء 46 مئوية، ريدة وسكاكا 45 مئوية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض ووادي الدواسر وينبع والمجمعة 44 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 14مئوية، أبها والباحة 19 مئوية، نجران والقريات 25 مئوية، الطائف 26 مئوية، تبوك والوجه 27 مئوية، بريدة وشرورة وطريف وينبع وبيشة 28 مئوية، حائل ووادي الدواسر والقنفذة والمجمعة 29 مئوية.